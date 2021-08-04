企業、藝人響應「疫同揪美食」 送愛給竹縣弱勢

財團法人錸德文教基金會辦理「疫同揪美食活動」，吸引歌手周興哲、周予天及企業的愛心響應，採購近3000份精緻料理包，並附上暖心署名祝福小卡，近日由基金會與台灣大車隊新竹分公司暖心會志工，陸續分送到新竹地區弱勢家庭手中，傳遞人間溫情。

此次受贈者為新竹縣北區及南區身心障礙者生涯轉銜暨個案管理中心服務的個案家庭，家庭中也有家人患有重大疾病，僅靠微薄零工及政府補助支撐度日，在疫情下更顯得弱勢。

另受贈對象也包含新竹縣天使之音協會、新竹縣視障福利協進會、新竹縣智障福利協進會及新竹縣脊髓損傷者協會等經濟弱勢或特殊境遇家庭，在獲贈料理包和祝福小卡後，也感受到社會的溫暖。

錸德文教基金會董事長楊慰芬表示，受疫情影響，各行各業都受到很大的衝擊，在社會關注於醫療疫苗研發的同時，還有許多朋友願意響應社會關懷，將資源分享給最弱勢的一群，讓我們看到台灣上下齊心抗疫的決心和溫暖。