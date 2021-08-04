疫後待振興 議員籲中市府搭配購物節APP發行消費券

台中市議會今進行財政業務質詢，市議員黃守達認為夜市、商圈、市場等店家受疫情影響甚鉅，除應免除收取相關租金規費外，應發行專屬的「振興消費券」促進市民消費，幫助店家、攤商渡過難關。經發局長張峯源說，市府9月將推購物節，「外溢效果」可創造民營店家更多利潤，黃守達則強調，市場攤商無法與大百貨搶業績，應更接地氣針對行業類別設計振興計畫。

黃守達指出，以去年動滋券效益，500元額度發給400萬人，領取動滋券約376萬餘人，合作業者超過7200家，交易金額47.19億元，抵用金額約17.74億元，外溢效益達29.45億元，店家與消費者有感，也能實質幫助動產業。

黃守達指出，市府去年3月振興商圈推出店家買滿200元即贈送20元商圈消費券的活動，花費預算580萬元，但宣傳不足，民眾多不知有此活動，對商圈生意幫助有限；台中購物節亦同，會登錄的金額多是既定消費，且買房買車等高額消費都可登錄，這些多不是額外消費，所謂的外溢效果，市府說了算，幫助不到基層的攤商店家。

黃守達說，桃園今年發行面額200元的「好市券」持「桃園市民卡」可上網登記抽籤，抽中者去7-11 ibon系統取票，即可在公有市場及觀光夜市消費使用，第一波發行店家業績平均成長二至三成。黃守達強調，市府應發行台中專屬的振興消費券，搭配台中購物節APP或加強行動支付推廣。

經發局長張峯源指出，台中市今年推出第3屆購物節，他表示，2屆的發票登錄金額倍增，增加各行各業的營業成績有目共睹，他指去年購物節外溢創造300多億元的成績，已成為台中特色。