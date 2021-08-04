第五輪莫德納好搶手！明起開放這2類人上唐鳳平台預約

台中市衛生局長曾梓展說，台中市今天獲配發唐鳳平台第四輪6.6萬劑AZ疫苗，明後兩天加開快打站施打；另外，莫德納疫苗搶手，唐鳳平台第五輪明天上午10時至7日中午開放莫德納預約，對象有二種，第一種為1到3類、孕婦打第二劑，第二種為65歲以上長者、55歲以上第9類打第一劑，請收到提醒簡訊的民眾上網預約。

曾梓展指出，唐鳳第四輪台中市共16萬8928人接到簡訊，台中市盤點前三輪結餘2萬多劑，中央同意撥發10萬劑，包括先前已到貨3.5萬劑、今天獲配發6.6萬劑，共計有12萬6328劑，尚有4萬2600劑缺口，積極向中央爭取。

曾梓展說，依中央疫情指揮中心訊息，明天開放唐鳳平台第五輪預約接種，符合預約資格者共兩種：第一種為已接種第一劑莫德納疫苗的第1類到第3類及孕婦等對象，且至8月11日前間隔滿28天。