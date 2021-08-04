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疫情好悶想出國！新竹大遠百辦「夏季和風日本展」

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
日本古董の三秋山精選日本早期器物，從漆器陶瓷器銅鐵工藝，到繪畫和織品包羅萬象。 圖／新竹大遠百提供
日本古董の三秋山精選日本早期器物，從漆器陶瓷器銅鐵工藝，到繪畫和織品包羅萬象。 圖／新竹大遠百提供

疫情期間無法出國，新竹大遠百看準消費者熱愛日本美食及物產，即日起至8月17日於6樓活動中心舉辦「夏季和風日本展」，現場網羅眾多日本人氣外帶美食，包括美味北國捲捲豬肉飯糰、三狐味噌專門菓子燒味噌戚風蛋糕、有樂橫丁屋鯛魚燒等，邀民眾一起感受日本夏日和風美食之餘。

新竹大遠百指出，這次「夏季和風日本展」，北國捲捲豬肉飯糰、三狐味噌專門菓子燒味噌戚風蛋糕都是初次登場，另外還有川島之味現烤軟絲等現作小吃，另外，大遠百還獨家引進日本最夯零食及特色小物，品項非常豐富。

新竹大遠百表示，期間全館百貨服飾當日單筆消費滿3000元即贈日本展100元抵用券，展場消費滿300元可使用一張。日本展場亦有消費滿額禮，憑當日累計消費滿2000元發票即可兌換日本橋浜町酒食处100元抵用券，活動期間特別舉辦偽出國護照集章活動及假日親子動態活動，歡迎民眾帶家中孩童一同參加。

三狐味噌專門菓子屋販售味噌戚風蛋糕、味噌煎餅及早川味噌粉等味噌系列商品。 圖／新竹大遠百提供
三狐味噌專門菓子屋販售味噌戚風蛋糕、味噌煎餅及早川味噌粉等味噌系列商品。 圖／新竹大遠百提供
美味北國主打捲捲豬肉飯糰、和風糰子、和風炒麵、和風咖哩炒麵等日本必吃美食。圖／新竹大遠百提供
美味北國主打捲捲豬肉飯糰、和風糰子、和風炒麵、和風咖哩炒麵等日本必吃美食。圖／新竹大遠百提供

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