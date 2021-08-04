聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情好悶想出國！新竹大遠百辦「夏季和風日本展」
疫情期間無法出國，新竹大遠百看準消費者熱愛日本美食及物產，即日起至8月17日於6樓活動中心舉辦「夏季和風日本展」，現場網羅眾多日本人氣外帶美食，包括美味北國捲捲豬肉飯糰、三狐味噌專門菓子燒味噌戚風蛋糕、有樂橫丁屋鯛魚燒等，邀民眾一起感受日本夏日和風美食之餘。
新竹大遠百指出，這次「夏季和風日本展」，北國捲捲豬肉飯糰、三狐味噌專門菓子燒味噌戚風蛋糕都是初次登場，另外還有川島之味現烤軟絲等現作小吃，另外，大遠百還獨家引進日本最夯零食及特色小物，品項非常豐富。
新竹大遠百表示，期間全館百貨服飾當日單筆消費滿3000元即贈日本展100元抵用券，展場消費滿300元可使用一張。日本展場亦有消費滿額禮，憑當日累計消費滿2000元發票即可兌換日本橋浜町酒食处100元抵用券，活動期間特別舉辦偽出國護照集章活動及假日親子動態活動，歡迎民眾帶家中孩童一同參加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言