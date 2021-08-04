疫情好悶想出國！新竹大遠百辦「夏季和風日本展」

疫情期間無法出國，新竹大遠百看準消費者熱愛日本美食及物產，即日起至8月17日於6樓活動中心舉辦「夏季和風日本展」，現場網羅眾多日本人氣外帶美食，包括美味北國捲捲豬肉飯糰、三狐味噌專門菓子燒味噌戚風蛋糕、有樂橫丁屋鯛魚燒等，邀民眾一起感受日本夏日和風美食之餘。

新竹大遠百指出，這次「夏季和風日本展」，北國捲捲豬肉飯糰、三狐味噌專門菓子燒味噌戚風蛋糕都是初次登場，另外還有川島之味現烤軟絲等現作小吃，另外，大遠百還獨家引進日本最夯零食及特色小物，品項非常豐富。