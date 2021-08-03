石門水庫滿水位環湖觀光熱 5天遊客近千人次

疫情警戒降級，桃園市渡船遊艇公會原不打算恢復石門水庫遊艇環湖觀光，但應旅行社和散客要求，還有考量會員經濟壓力，決定開始營業。公會總幹事陳咪春表示，上周六到今天，共有近1000人次遊客登船環湖觀光，因水庫水位超過240公尺，遊艇可往上開到角板山的溪口吊橋和部落，還可上薑母島，飽覽湖光山色和拍照。

陳咪春說，這幾天遊客有8成以上是散客，上周六是疫情警戒降級第一個假日，就有遊客到碼頭詢問遊艇環湖事宜，且當天就成行，周日的遊客最多還包括團體客。昨天雖然是周一，還是有不少人休假，搭船環湖觀光也非常踴躍，一直到今天都有遊客搭船環湖賞景，尤其是假日，可見遊艇來來去去，最多的時候一天可以跑上4趟，大家都很開心，畢竟經過兩年，很久沒看到那麼多遊客環湖觀光。

遊客可以在大壩或阿姆坪碼頭購票搭船，目前都是優惠票大人一律300元，兒童110公分以下只要負擔100元保險費，超過110公分每人200元，為強化防疫，每艘船座位都只能安排原先可以搭載人數的一半，像可坐40人的較大型遊艇，限制20人上船，座位區還要保持防疫安全距離。