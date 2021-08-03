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石門水庫滿水位環湖觀光熱 5天遊客近千人次

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫滿水位，也是環湖觀光最好的時候。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
石門水庫滿水位，也是環湖觀光最好的時候。圖／桃園市渡船遊艇公會提供

疫情警戒降級，桃園市渡船遊艇公會原不打算恢復石門水庫遊艇環湖觀光，但應旅行社和散客要求，還有考量會員經濟壓力，決定開始營業。公會總幹事陳咪春表示，上周六到今天，共有近1000人次遊客登船環湖觀光，因水庫水位超過240公尺，遊艇可往上開到角板山的溪口吊橋和部落，還可上薑母島，飽覽湖光山色和拍照。

陳咪春說，這幾天遊客有8成以上是散客，上周六是疫情警戒降級第一個假日，就有遊客到碼頭詢問遊艇環湖事宜，且當天就成行，周日的遊客最多還包括團體客。昨天雖然是周一，還是有不少人休假，搭船環湖觀光也非常踴躍，一直到今天都有遊客搭船環湖賞景，尤其是假日，可見遊艇來來去去，最多的時候一天可以跑上4趟，大家都很開心，畢竟經過兩年，很久沒看到那麼多遊客環湖觀光。

遊客可以在大壩或阿姆坪碼頭購票搭船，目前都是優惠票大人一律300元，兒童110公分以下只要負擔100元保險費，超過110公分每人200元，為強化防疫，每艘船座位都只能安排原先可以搭載人數的一半，像可坐40人的較大型遊艇，限制20人上船，座位區還要保持防疫安全距離。

陳咪春說，石門水庫現在水位超過240公尺，環湖觀光船往上可到角板山溪口部落欣賞全台最長的溪口吊橋，這裡原本可以從簡易碼頭下船停留半小時，走到吊橋和部落文化區參觀、拍照，但因上游雨水往水庫流，夾帶許多漂流木溪口部落簡易碼頭，考量遊客安全目前船暫時不接近碼頭，北水局已派人清理這些漂流木，等不影響安全的時候，遊艇再靠岸。

環湖觀光遊艇可以上到溪口吊橋附近，不過現在漂流木多時暫時不能靠近簡易碼頭。圖／桃園市渡船遊艇公會提供
環湖觀光遊艇可以上到溪口吊橋附近，不過現在漂流木多時暫時不能靠近簡易碼頭。圖／桃園市渡船遊艇公會提供

石門水庫 遊艇 碼頭

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