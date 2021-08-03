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防新北跨境垃圾 桃園八德龜山4里10月起試辦專用垃圾袋

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府環保局預定10月1日起在八德、龜山區4里試辦專用垃圾袋制度，拒收沒有專用垃圾袋垃圾。圖／環保局提供
桃園市政府環保局預定10月1日起在八德、龜山區4里試辦專用垃圾袋制度，拒收沒有專用垃圾袋垃圾。圖／環保局提供

雙北垃圾費隨袋徵收，造成新北、桃園市交界的新北民眾常越界桃園丟垃圾，引起爭議，桃園市政府環保局今天下午表示，為解決與新北交界的生活圈混合區垃圾問題，今年10月1日起，將在八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華4里試辦專用垃圾袋制度，拒收沒有專用垃圾袋垃圾，為期一年，再視疫情變化及試辦成效滾動檢討。

最近桃園市民在軟體群組瘋傳，桃園市將實施專用垃圾袋制度，若未使用專用垃圾袋的垃圾將拒收，許多民眾質疑，市府怎麼沒有宣導就要在10月1日起執行，尤其擔心屆時未收到「專用垃圾袋」，垃圾怎麼丟？

環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，桃園試辦專用垃圾袋制度，不是全市各區試辦，而是針對與新北市生活圈混合區域先試辦，主要是新北市垃圾費隨袋徵收，許多新北市民不買袋，將垃圾拿到桃園，造成困擾，市府才決定在鄰近新北市「一步之遙」的八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華4里率先試辦專用垃圾袋制度。

環保局正在製作「桃園專用垃圾袋」，預定8月21日到8月底發送專用垃圾袋，每戶一次免費發100個，9月1日起宣導市民使用專用垃圾袋，預定10月1日起試辦收取專用垃圾袋垃圾，若未使用專用垃圾袋，清潔隊將拒收垃圾，希望新北市民垃圾回歸新北，推動期程仍將視疫情變化滾動式檢討，預定試辦一年，視成效再決定是否擴大各區推動。

桃園市政府環保局預定10月1日起八德、龜山區4里試辦專用垃圾袋制度，網傳實施期程引起市民疑慮。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府環保局預定10月1日起八德、龜山區4里試辦專用垃圾袋制度，網傳實施期程引起市民疑慮。記者曾增勳／翻攝
桃園市政府環保局預定10月1日起試辦專用垃圾袋（示意圖）制度，專用垃圾袋免費送。圖／環保局提供
桃園市政府環保局預定10月1日起試辦專用垃圾袋（示意圖）制度，專用垃圾袋免費送。圖／環保局提供

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