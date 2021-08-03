防新北跨境垃圾 桃園八德龜山4里10月起試辦專用垃圾袋

雙北垃圾費隨袋徵收，造成新北、桃園市交界的新北民眾常越界桃園丟垃圾，引起爭議，桃園市政府環保局今天下午表示，為解決與新北交界的生活圈混合區垃圾問題，今年10月1日起，將在八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華4里試辦專用垃圾袋制度，拒收沒有專用垃圾袋垃圾，為期一年，再視疫情變化及試辦成效滾動檢討。

最近桃園市民在軟體群組瘋傳，桃園市將實施專用垃圾袋制度，若未使用專用垃圾袋的垃圾將拒收，許多民眾質疑，市府怎麼沒有宣導就要在10月1日起執行，尤其擔心屆時未收到「專用垃圾袋」，垃圾怎麼丟？

環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，桃園試辦專用垃圾袋制度，不是全市各區試辦，而是針對與新北市生活圈混合區域先試辦，主要是新北市垃圾費隨袋徵收，許多新北市民不買袋，將垃圾拿到桃園，造成困擾，市府才決定在鄰近新北市「一步之遙」的八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華4里率先試辦專用垃圾袋制度。