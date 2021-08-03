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65歲以上接種第2劑 苗栗採造冊、批次雙軌規畫辦理

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣65以上長者接種疫苗，縣府決定第2劑採造冊、批次「雙軌並行」規畫 。本報資料照片
苗栗縣65以上長者接種疫苗，縣府決定第2劑採造冊、批次「雙軌並行」規畫 。本報資料照片

針對65歲以上長者施打第2劑疫苗，苗栗縣政府今召開跨局處會議研商，決定朝批次、造冊「雙軌並行」規畫，目前除縣內各機關單位臨櫃提供專人協助長者預約登記，衛生局並設立「疫苗登記預約服務中心」提供預約專線，1個號碼10線服務，民眾撥專線提供「姓名、身分證號、健保卡號、手機號碼、疫苗種類與接種區域」，就有專人協助登記。

衛生局指出，關於65歲以上長者施打第2劑疫苗，目前中央僅規畫以批次方式接種，未來若中央同意循第1劑造冊製發通知單模式，或其他批次方式接種，縣府已做好準備，衛生局屆時將依中央分批撥配疫苗數量，一一通知長者施打時間和地點，讓大家盡速完成第2劑接種。

衛生局表示，縣內6月15日起為85歲以上長者疫苗接種，依中央公告1、2劑間隔時間需10至12周計算，6月17日前接種第1劑的長者，預計8月26日至9月7日可打第2劑，縣長徐耀昌提醒已打第1劑的長者，可請家人協助上網登記， 也可利用縣內第一線有臨櫃服務的機關單位，由專人協助完成預約登記。

為服務高齡長者及不熟悉電腦網路操作民眾預約疫苗登記，衛生局並設立「疫苗登記預約服務中心」提供預約專線，一個號碼10線服務，民眾只要撥打專線提供姓名、身分證號、健保卡號、手機號碼、疫苗種類與接種區域，就有專人協助完成登記，服務期間預計8月5日上午10點至7日上午10點，專線服務時間為中央公布每一輪疫苗意願登記及預約的期間，請民眾留意縣府官網及縣長徐耀昌臉書訊息。

衛生局表示，苗栗縣目前長者意願登記比率仍不高，縣府已設85個服務據點，包括18鄉鎮市公所、戶政所、衛生所、地政所及17個鄉鎮市農會、2個區漁會、稅務局總局及稅務局竹南分局、志願服務推廣中心、社區培力育成中心、毒衛中心、長照中心等機關單位都設立疫苗預約專線及專一臨櫃櫃台，協助身邊長者完成意願及預約登記，請民眾多利用。

衛生局表示，全縣至8月2日累計接種15萬2366人次，疫苗接種使用率達101.44%，18歲以上疫苗覆蓋率33.04%；疫情方面，苗栗縣今天無新增案例，累計本土549例、境外14例，其中3例死亡。

衛生局 疫苗 健保卡

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