光臨藝術節「隆恩圳燈區」第二波預約開放展期倒數十天

新竹光臨藝術節「隆恩圳燈區」上周五開展，周末第一波預約觀展運作順暢，市府指出，為讓觀展時段更為彈性，第二波平日免預約即可參觀，假日則採預約制，目前已開放報名，展期至8月14日，民眾可把握機會欣賞來自國際藝術家的作品。

市長林智堅說，新竹光臨藝術節隆恩圳燈區上周開展，展區均依循中央流行疫情指揮中心各項指引，包括限定出入口進出、實聯制、總量管控、分流進出。第一波採全預約制，線上預約系統開放第一天就額滿。

為讓觀展時段更為彈性，第二波採平日免預約、假日維持預約制，平日時段為周一至四全天開放、隨時可入內參觀，假日時段則為周五至日（8月6日、7日、8日、13日、14日），同樣分為兩梯次，晚上7點至8點半、與晚上8點半至10點，每梯次各500名限額。

都發處表示，隆恩圳燈區廣邀各界專業團隊共同跨領域合作，包含2018台中花博「樂農館」的策展單位「archicake 築點設計」，還有點亮全台最大歷史建築十三層遺址的著名公共地景燈光藝術設計團隊「YI.ng一隱照明設計顧問公司」，規畫隆恩圳親水公園成為燈光藝術作品裝置的戶外展示空間。

同時邀請擁有豐富國際燈會參展團隊的「UxU Studio有用主張設計有限公司」擔任國際徵件顧問，有來自4大洲的31個國家，共74組團隊參與投件，橫跨建築、設計及當代藝術等背景，最後展出8件作品，有澳洲、香港、荷蘭、日本及台灣藝術家的創作，打造一場燈光饗宴。

都發處說，隆恩圳燈區有三處絕美打卡點，香港「WHITEGROUND」團隊作品「光圳」，於水道上方放置3千條LED燈管，黃白燈光與波浪相輝映，遠望過去宛如整片絕美稻浪。台灣「有用主張UxU Studio」團隊設計，由無數白色羽毛組成的「Big Bang」，藍色燈光與輕柔的白色羽毛，模擬飛彈撞擊地面前一刻凝結在空中模樣。