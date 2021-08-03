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一字屋、石頭駁古色古香 頭份東興堤防見證先民智慧

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，融入客家「義渡善行」等地景特色設計。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，融入客家「義渡善行」等地景特色設計。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，保留180多年前石頭堤防，「一字屋」磁磚拼貼上堤坊，還融入義渡的元素，見證客家先民的生活智慧，連水利署第二河川局工程人員都讚嘆，打造東興河濱公園親亮點，爭取行政院公共工程委員會公共工程金質獎榮譽。

第二河川局在中港溪頭份市東興大橋下游約200公尺堤防，施工環境營造，工程將於8月底完工，總經費約950

萬元，第二河川局局長楊人傑、頭份市長羅雪珠等人視察，都眼睛一亮，看見了並肯定落實生態營造、先民精神、客家文化等價值，二河局提案爭取公共工程金質獎。

二河局指出，工程保留東興堤防一段清朝道光17年建造的石頭堤防，也是北台灣歷史最古老，採乾砌石工法，就地取材石塊，相互交錯緊密連鎖疊嵌，完全不使用水泥黏結，堤頂挑選較大堤心石鋪於中間，供巡查行走，並將石塊堆疊成堆成「土牛石」，以備防汛搶險之需。

二河局許多學習現代工法的工程人員到場都不禁讚嘆，乾砌石工法因石塊間有孔隙，提供動植物生長空間，符合生態、透水、美學概念，環境營造特意留下堤防老榕樹，拔除銀合歡等外來植物，坡面設計植生，景色古色古香，提供環境永續的自然生態工法，見證先民的智慧。

二河局人員並津津樂道，堤防坡面磁磚拼貼的一字屋意象，一字屋是客家人早期為方便取水，選擇在河邊開墾，又擔心房舍遭洪水沖走，因此興建長條形、構造簡單，且與水流方向平行的建築，一字屋散見在中港溪畔，但幾乎拆除殆盡。

羅雪珠說，東興堤防環境營造工程經縣府與市公所積極爭取，展現「中央地方社區協力、共興頭份百年舊堤新亮點」，並融入客家「義渡善行」等地景特色設計，成為河川生態、客家文化教室，期待東興堤防、周邊河岸好環境，更多人可以看見。

苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，堤坊坡面展現「一字屋」意象。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，堤坊坡面展現「一字屋」意象。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，保留180多年前乾砌石工法堤防，見證先民的智慧。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，保留180多年前乾砌石工法堤防，見證先民的智慧。記者范榮達／攝影

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