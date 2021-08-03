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苗栗縣紙錢集中燃燒12年成長近20倍 今年全年受理進廠

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣自2009年起辦理紙錢集中燃燒作業，縣內紙錢集中燃燒量從最早的26公噸，到去年已增為488公噸，成長近20倍，參與集中燃燒作業的廟宇也從31家增為120家；今年因疫情緣故，環保局辦理的淨爐祈福法會為避免群聚，最近特別邀各單位以線上視訊方式參與觀禮，今年為加強推動紙錢集中燃燒，環保局全年都受理紙錢進廠煉化。

苗栗縣環保局出，縣府鼓勵民眾響應紙錢集中燃燒，但部分民眾對於紙錢清運至焚化廠煉化，也會擔心無法向眾神及好兄弟傳達敬意，環保局為此每年都會辦理祈福淨爐法會，消弭民眾的疑慮，今年法會已於7月28日（農曆六月十九日）上午在苗栗縣焚化廠辦理簡單隆重的法會，請法所魏漢鴻主持，並由環保局空保科長林健智代表上香祈福，邀各單位以線上方式觀禮，期望透過符合儒道釋各宗教中元普度意象的科儀，表達敬神祭祖的誠心，請民眾放心將金銀紙錢交給環保局集中清運到焚化廠煉化。

環保局長陳華盛表示，苗栗縣自2009年開始辦理紙錢集中燃燒作業，燃燒量從當年的26公噸逐年上升至2020的488公噸，參與的廟宇也31家增為去年的120家，充分顯示縣民已逐漸接受環保局紙錢集中燃燒之政策，今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，一般民眾或寺廟、公墓、納骨塔、火化場、大型社區及機關團體如有紙錢集中清運煉化需求，都可於清運前向環保局聯繫，留下集中地點、預計清運時間、數量及申請單位聯絡方式等資料，環保局將依指定時間地點調派人員車輛進行紙錢清運，減輕燃燒紙錢所造成之空氣汙染，提升民眾生活環境品質。各機關團體如需紙錢集中清運服務，可撥電話 037-558558轉分機214洽詢。

苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣今年為加強推動紙錢集中燃燒，全年都可受理紙錢進廠煉化，最近在焚化廠並舉辦祈福淨爐法會，邀各單位線上觀禮。圖／苗栗縣政府提供

法會 苗栗縣 疫情

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