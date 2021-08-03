苗栗縣紙錢集中燃燒12年成長近20倍 今年全年受理進廠

苗栗縣自2009年起辦理紙錢集中燃燒作業，縣內紙錢集中燃燒量從最早的26公噸，到去年已增為488公噸，成長近20倍，參與集中燃燒作業的廟宇也從31家增為120家；今年因疫情緣故，環保局辦理的淨爐祈福法會為避免群聚，最近特別邀各單位以線上視訊方式參與觀禮，今年為加強推動紙錢集中燃燒，環保局全年都受理紙錢進廠煉化。

苗栗縣環保局出，縣府鼓勵民眾響應紙錢集中燃燒，但部分民眾對於紙錢清運至焚化廠煉化，也會擔心無法向眾神及好兄弟傳達敬意，環保局為此每年都會辦理祈福淨爐法會，消弭民眾的疑慮，今年法會已於7月28日（農曆六月十九日）上午在苗栗縣焚化廠辦理簡單隆重的法會，請法所魏漢鴻主持，並由環保局空保科長林健智代表上香祈福，邀各單位以線上方式觀禮，期望透過符合儒道釋各宗教中元普度意象的科儀，表達敬神祭祖的誠心，請民眾放心將金銀紙錢交給環保局集中清運到焚化廠煉化。