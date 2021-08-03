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提前搶中秋節送禮商機 新竹峨眉推限量千箱文旦預購

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
峨眉鄉文旦品質優質，每年都會出現供不應求的情況。圖／農會提供
峨眉鄉文旦品質優質，每年都會出現供不應求的情況。圖／農會提供

新竹縣雖然並非是文旦著名產區，但峨眉鄉境內仍種植不少30、40年樹齡的優質文旦老欉，今年也如往年提前推出限量1000箱文旦預購，峨眉鄉農會表示，峨眉文旦盛產期將從「白露」（9月7日）後開始量產出貨，每天箱重量都有10斤。

峨眉鄉農會表示，峨眉是新竹的果樹之鄉，不僅種植大量桶柑、茂谷柑，每年中秋節前夕的文旦也是重頭戲，雖然名聲不如麻豆文旦響亮，但因為峨眉土質肥沃且氣候合適，因此對於文旦所產出的品質，農會也絕對掛保證。

峨眉鄉往年文旦都能產上萬斤，雖然今年年初碰上旱情，但幸好梅雨到來後大幅趨緩，加上台灣今年還沒遭受颱風正面侵襲，造成文旦落果的情況，因此對於今年產量十分樂觀，去年就已經熱銷的文旦禮盒，今年可望創新高。

農會目前推出的文旦預購禮盒，原價600元10台斤，現在預購價直接喊出每箱499元含運，自取價更只要每箱400元，不過因為產季要從二十四節氣中的白露後才算量產期，因此今年出貨時間直接定在白露隔天的9月8日。

不過農會也表示，因為目前預購釋出的量只有1000箱，去年熱銷情況可能再度上演，民眾如果有興趣要盡快來電農會03-5800776詢問或上峨眉鄉農會網站下訂，訂購25箱以上的大量預訂也需要電話確認。

文旦 農會 新竹

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