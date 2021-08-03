藝文場館微解封 桃園提供表演團體免費快篩

衛福部調降疫情警戒為二級後，桃園市所轄藝文場館逐步開放。市府文化局表示，為協助表演團隊順利回到劇場演出，8月起進入7大藝文場館表演團隊的演出人員，可免費獲得快篩試劑。

文化局表示，依據文化部指引，觀眾需遵循共通性防疫措施入場，場館需採取梅花座，而演出及工作人員均須全程配戴口罩，如因演出需要無法配戴者，則需要出示快篩陰性證明、PCR陰性證明、或逾14天的疫苗接種紀錄。

為減輕表演團隊成本負擔，文化局規畫，只要表演團隊在市府所轄藝文場館演出，即可免費獲得快篩試劑，團隊在演出前10日可至文化局網站下載申請書，向場館提出申請，並依規定於進場3日內進行篩檢。

文化局表示，本次免費快篩協助措施適用的演藝場館包括文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館、光影文化館、市立圖書館龜山分館演藝廳、平鎮分館演藝廳、龍潭多功能展演中心。文化局初估8至10月，7大場館將有約100檔演出，預計提供約2500份快篩試劑。