快訊

直播／疫苗用罄、國產有疑慮 陳時中14:00主持記者會

東奧桌球戰況／男團對付強敵德國 莊陳配首點雙打1：2落後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝文場館微解封 桃園提供表演團體免費快篩

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市所轄藝文場館逐步開放，文化局表示，為協助表演團隊順利回到劇場演出，8月起進入7大藝文場館表演團隊的演出人員，可免費獲得快篩試劑。圖為桃園展演中心。圖／桃園市文化局提供
桃園市所轄藝文場館逐步開放，文化局表示，為協助表演團隊順利回到劇場演出，8月起進入7大藝文場館表演團隊的演出人員，可免費獲得快篩試劑。圖為桃園展演中心。圖／桃園市文化局提供

衛福部調降疫情警戒為二級後，桃園市所轄藝文場館逐步開放。市府文化局表示，為協助表演團隊順利回到劇場演出，8月起進入7大藝文場館表演團隊的演出人員，可免費獲得快篩試劑。

文化局表示，依據文化部指引，觀眾需遵循共通性防疫措施入場，場館需採取梅花座，而演出及工作人員均須全程配戴口罩，如因演出需要無法配戴者，則需要出示快篩陰性證明、PCR陰性證明、或逾14天的疫苗接種紀錄。

為減輕表演團隊成本負擔，文化局規畫，只要表演團隊在市府所轄藝文場館演出，即可免費獲得快篩試劑，團隊在演出前10日可至文化局網站下載申請書，向場館提出申請，並依規定於進場3日內進行篩檢。

文化局表示，本次免費快篩協助措施適用的演藝場館包括文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館、光影文化館、市立圖書館龜山分館演藝廳、平鎮分館演藝廳、龍潭多功能展演中心。文化局初估8至10月，7大場館將有約100檔演出，預計提供約2500份快篩試劑。

文化局 快篩 桃園

延伸閱讀

桃園姊妹市+1 首見美東城市

全動會／竹縣選手參加羽球資格賽 中醫大贊助選手快篩

科學家擔心英格蘭解封 恐成新變種病毒溫床

台南今再增確診者足跡 警覺在旅館就先做快篩陽性

相關新聞

桃園疫苗預約系統亂糟糟 13區衛生所竟把孕婦排除在外

桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳開放1到3類對象和孕婦預約接種第二劑莫德納疫苗，13區衛生所預約系統今天上線，結果僅開放1到3...

大貨車爬坡倒退嚕側翻 載運300多頭仔豬全獲救

一輛載運300多頭仔豬的大貨車，今天上午9點40分左右在苗栗縣通霄鎮福龍里一處牧場的場區，車子爬不上斜坡，倒退嚕側翻在路...

賀苑裡之光潘政琮東奧奪牌 鎮長發雞排「銅」歡

出身苗栗縣苑裡鎮的旅美高爾夫好手潘政琮在東奧奪銅牌，苑裡鎮長劉秋東今天自掏腰包，在鎮公所前免費發200份雞排，與鄉親一起...

一字屋、石頭駁古色古香 頭份東興堤防見證先民智慧

苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，保留180多年前石頭堤防，「一字屋」磁磚拼貼上堤坊，還融入義渡的元素，見證客家...

苗栗縣紙錢集中燃燒12年成長近20倍 今年全年受理進廠

苗栗縣自2009年起辦理紙錢集中燃燒作業，縣內紙錢集中燃燒量從最早的26公噸，到去年已增為488公噸，成長近20倍，參與...

提前搶中秋節送禮商機 新竹峨眉推限量千箱文旦預購

新竹縣雖然並非是文旦著名產區，但峨眉鄉境內仍種植不少30、40年樹齡的優質文旦老欉，今年也如往年提前推出限量1000箱文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。