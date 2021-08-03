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賀苑裡之光潘政琮東奧奪牌 鎮長發雞排「銅」歡

中央社 / 苗栗縣3日電
苗栗縣苑裡鎮子弟潘政琮勇奪東京奧運高爾夫球銅牌，鎮長劉秋東（左二）貼紅榜祝賀「苑裡之光」，上午11點在苑裡鎮公所前送免費送200份雞排。圖／劉秋東提供
苗栗縣苑裡鎮子弟潘政琮勇奪東京奧運高爾夫球銅牌，鎮長劉秋東（左二）貼紅榜祝賀「苑裡之光」，上午11點在苑裡鎮公所前送免費送200份雞排。圖／劉秋東提供

出身苗栗縣苑裡鎮的旅美高爾夫好手潘政琮在東奧奪銅牌，苑裡鎮長劉秋東今天自掏腰包，在鎮公所前免費發200份雞排，與鄉親一起「銅」歡，民眾反應熱烈，8分鐘內領取一空。

「苑裡之光獲銅牌 鎮民銅歡吃雞排」苑裡鎮長劉秋東表示，潘政琮是苑裡鎮子弟，為台灣拿下首面高爾夫獎牌，是台灣之光、苗栗之光，更是苑裡人的驕傲，苑裡鎮出了一位奧運奪牌選手，相當不容易，也與有榮焉。

劉秋東指出，縣長徐耀昌昨天已代表縣府頒贈新台幣100萬元獎勵金，而鎮公所預算實在有限，但仍想讓鄉親一起感受奧運奪牌的喜氣，因此他決定自掏腰包訂購200份雞排，讓鄉親一起慶祝、記錄歷史的一刻。

為避免人潮瞬間湧入，鎮公所採事先發號碼牌，民眾再依號碼牌領取，民眾反應熱烈，200份雞排不到8分鐘即領取一空；苑裡鎮民代表會也準備防疫面罩，隨雞排附贈給民眾，代表主席洪晃琦、副主席陳基寶在現場頻頻提醒排隊民眾，拉開安全社交距離、戴上口罩配合防疫。

苗栗縣議會議長鍾東錦臉書粉絲專頁也宣告「雞排炸起來！政琮奪牌苗栗鄉親吃雞排」。鍾東錦指出，潘政琮從第1天排名第57名，到第4天7人同列第3，並於延長賽中勝出奪銅，需要多強的心理素質？寫下苗栗子弟參加國際運動賽事新里程碑。

鍾東錦表示，這次東京奧運賽事展開時就規劃「苗栗奧運雞排」活動，苗栗子弟選手奪獎牌就送雞排，刺激民眾關注體育賽事、歡慶苗栗健兒奪牌，同時也促進消費、拚經濟，暫訂奪銅牌送出300份、銀牌500份、金牌1000份，待賽事完畢統計雞排數量後，公布領取地點。

雞排 東京奧運 苗栗縣

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