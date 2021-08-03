桃園市復興、龍潭區農會總幹事上任 期許創造更佳成績

桃園市各區農會今年3月改選理監事以後，只有復興區、龍潭區農會總幹事人選因為已經有規畫名單，但是因為資歷或還沒卸下原來職務等因素，暫時出缺，經過一段作業時間，農委會核定後，兩位總幹事分別在上周五跟昨天上任。

龍潭區農會總幹事由原農會專員湯明吉通過遴選，上周五獲聘正式上任，復興區農會由原巴崚國小校長高理忠接棒，高理忠是泰雅族人服務教育界34年，在原鄉擔任教職、校長23年，在原鄉教育建樹多，7月從巴崚校長退休，轉任復興區農會總幹事，雖然長期服務教育界但是對農業產業並不陌生，他和湯明吉都被視為能為農會加分的強棒。

湯明吉農家子弟出生從小跟著父親種田，農地種植面積達25公頃，還曾經贏得2015、2016年全國好米大賽冠軍最高榮譽，他期許一定要為龍潭農會創造更好的成績和榮景。