快訊

直播／疫苗用罄、國產有疑慮 陳時中14:00主持記者會

東奧桌球戰況／男團對付強敵德國 莊陳配首點雙打1：2落後

桃園市復興、龍潭區農會總幹事上任 期許創造更佳成績

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
高理忠（中）從巴崚國小校長一職退休，轉任復興區農會總幹事，圖為他今年4月帶學生參加我學校音樂教育的募款活動。記者鄭國樑／攝影
高理忠（中）從巴崚國小校長一職退休，轉任復興區農會總幹事，圖為他今年4月帶學生參加我學校音樂教育的募款活動。記者鄭國樑／攝影

桃園市各區農會今年3月改選理監事以後，只有復興區、龍潭區農會總幹事人選因為已經有規畫名單，但是因為資歷或還沒卸下原來職務等因素，暫時出缺，經過一段作業時間，農委會核定後，兩位總幹事分別在上周五跟昨天上任。

龍潭區農會總幹事由原農會專員湯明吉通過遴選，上周五獲聘正式上任，復興區農會由原巴崚國小校長高理忠接棒，高理忠是泰雅族人服務教育界34年，在原鄉擔任教職、校長23年，在原鄉教育建樹多，7月從巴崚校長退休，轉任復興區農會總幹事，雖然長期服務教育界但是對農業產業並不陌生，他和湯明吉都被視為能為農會加分的強棒。

湯明吉農家子弟出生從小跟著父親種田，農地種植面積達25公頃，還曾經贏得2015、2016年全國好米大賽冠軍最高榮譽，他期許一定要為龍潭農會創造更好的成績和榮景。

高理忠長時間目睹原鄉農民在農業種植、行銷等方面面臨越來越多的挑戰，因此決定從校長職務退休，要幫助農民強化耕作和病蟲害防治技術推，同時加強推廣展農特產品，還有農特產加工食品與休閒農業等方面多元發展，改善農民經濟增加收入，留住青壯年人才在原鄉打發展。

湯明吉（中）接下龍潭區農會總幹事重任。圖／龍潭區農會提供
湯明吉（中）接下龍潭區農會總幹事重任。圖／龍潭區農會提供

農會 農民 桃園

延伸閱讀

新北樹林行政園區 將原地與農會重建

義竹鄉農會附設幼兒園轉型非營利幼兒園 家長：佛心

嘉縣農會慘淹水受災 人力接運出貨、總幹事持網撈魚

嘉義縣龍眼蜜評鑑出爐 農會父親節蛋糕用特等獎龍眼蜜

相關新聞

桃園疫苗預約系統亂糟糟 13區衛生所竟把孕婦排除在外

桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳開放1到3類對象和孕婦預約接種第二劑莫德納疫苗，13區衛生所預約系統今天上線，結果僅開放1到3...

大貨車爬坡倒退嚕側翻 載運300多頭仔豬全獲救

一輛載運300多頭仔豬的大貨車，今天上午9點40分左右在苗栗縣通霄鎮福龍里一處牧場的場區，車子爬不上斜坡，倒退嚕側翻在路...

賀苑裡之光潘政琮東奧奪牌 鎮長發雞排「銅」歡

出身苗栗縣苑裡鎮的旅美高爾夫好手潘政琮在東奧奪銅牌，苑裡鎮長劉秋東今天自掏腰包，在鎮公所前免費發200份雞排，與鄉親一起...

一字屋、石頭駁古色古香 頭份東興堤防見證先民智慧

苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，保留180多年前石頭堤防，「一字屋」磁磚拼貼上堤坊，還融入義渡的元素，見證客家...

苗栗縣紙錢集中燃燒12年成長近20倍 今年全年受理進廠

苗栗縣自2009年起辦理紙錢集中燃燒作業，縣內紙錢集中燃燒量從最早的26公噸，到去年已增為488公噸，成長近20倍，參與...

提前搶中秋節送禮商機 新竹峨眉推限量千箱文旦預購

新竹縣雖然並非是文旦著名產區，但峨眉鄉境內仍種植不少30、40年樹齡的優質文旦老欉，今年也如往年提前推出限量1000箱文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。