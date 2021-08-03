桃園姊妹市+1 首見美東城市

桃園今天和美國紐華克市締結姊妹市，成為市長鄭文燦上任之後第15個姊妹市，也是桃園在美東地區的第一個姊妹市。

由於新冠肺炎疫情關係，桃園與紐華克締結儀式採線上辦理，除了2市市長鄭文燦和拉斯．巴拉卡（Ras J. Baraka），我方有外交部北美司長徐佑典、桃園秘書處長顏子傑、紐澤西台灣商會第一副會長鄭吉成等人見證，美方則有副市長莉吉雅．德菲塔（Ligia S. De Freitas）和議會副主席路易斯．昆塔納（Luis A. Quintana）出席。

鄭文燦為了締結儀式，特別準備印有桃園、紐華克市徽的水泥工藝品送給巴拉卡，象徵位處太平洋兩端的城市因相似而結緣。他表示，桃園與紐華克市同為國際交通樞紐，都有航空、海運及倉儲物流等產業優勢，期盼未來雙方在機場、經濟、文化和觀光等方面有更多交流，很開心台美關係能「好上加好」。

巴拉卡也說，很榮幸能和同為國際機場樞紐的桃園締盟成為姊妹市，相信兩市透過各項合作互相學習、相互幫忙，定能讓兩市都有更好發展。