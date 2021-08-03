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桃園姊妹市+1 首見美東城市

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園與美國紐華克今締結姊妹市，桃園市長鄭文燦樂見台美關係「好上加好」。圖／桃園市秘書處提供
桃園與美國紐華克今締結姊妹市，桃園市長鄭文燦樂見台美關係「好上加好」。圖／桃園市秘書處提供

桃園今天和美國紐華克市締結姊妹市，成為市長鄭文燦上任之後第15個姊妹市，也是桃園在美東地區的第一個姊妹市。

由於新冠肺炎疫情關係，桃園與紐華克締結儀式採線上辦理，除了2市市長鄭文燦和拉斯．巴拉卡（Ras J. Baraka），我方有外交部北美司長徐佑典、桃園秘書處長顏子傑、紐澤西台灣商會第一副會長鄭吉成等人見證，美方則有副市長莉吉雅．德菲塔（Ligia S. De Freitas）和議會副主席路易斯．昆塔納（Luis A. Quintana）出席。

鄭文燦為了締結儀式，特別準備印有桃園、紐華克市徽的水泥工藝品送給巴拉卡，象徵位處太平洋兩端的城市因相似而結緣。他表示，桃園與紐華克市同為國際交通樞紐，都有航空、海運及倉儲物流等產業優勢，期盼未來雙方在機場、經濟、文化和觀光等方面有更多交流，很開心台美關係能「好上加好」。

巴拉卡也說，很榮幸能和同為國際機場樞紐的桃園締盟成為姊妹市，相信兩市透過各項合作互相學習、相互幫忙，定能讓兩市都有更好發展。

北美司長徐佑典則表示，很高興今日能出席桃園市與紐華克市姊妹市簽約典禮，見證雙方城市關係建立重要里程碑，樂見兩市透過城市交流延續並加深台美各領域互動。

鄭文燦為了締結儀式，特別準備印有桃園、紐華克市徽的水泥工藝品送給巴拉卡，象徵位處太平洋兩端的城市因相似而結緣。圖／桃園市秘書處提供
鄭文燦為了締結儀式，特別準備印有桃園、紐華克市徽的水泥工藝品送給巴拉卡，象徵位處太平洋兩端的城市因相似而結緣。圖／桃園市秘書處提供
桃園市長鄭文燦（左）與美國紐華克市長巴拉卡簽署協定，２市今天締結姊妹市。圖／桃園市秘書處提供
桃園市長鄭文燦（左）與美國紐華克市長巴拉卡簽署協定，２市今天締結姊妹市。圖／桃園市秘書處提供
桃園市長鄭文燦（左）與美國紐華克市長巴拉卡簽署協定，２市今天締結姊妹市。圖／桃園市秘書處提供
桃園市長鄭文燦（左）與美國紐華克市長巴拉卡簽署協定，２市今天締結姊妹市。圖／桃園市秘書處提供

桃園 鄭文燦 機場

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