佛光會捐竹縣府2座「智慧防疫門」守護洽公民眾健康
疫情降溫，為更好提供為民服務及縣政推動，新竹縣政府暫時解除分流辦公，今天獲國際佛光會中華總會捐贈2座總價值90萬的「智慧防疫門」神器，將視情況放置在人流多的公務部門，讓民眾健康安全維護更加升級。
佛光會新竹區督導委員會督導長張淑治表示，此次捐贈的智慧防疫門，具有5大自動防疫功能，包含自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，以及自動殺菌等功能。
智慧防疫門設置在公共場所，只要洽公民眾踏進防疫門區域，便會啟動自動感應系統，立即進行全身消毒殺菌，並具有偵測感應功能，一有體溫異常，就會閃燈警示，大大降低民眾出入公眾場所的感染風險，是守護縣民健康安全的第一神器。
張淑治也說，佛光會秉持「慈悲為本、四無量心」的信念，致力於社會公益，在這次疫情期間，捐贈全台20個縣市政府、各地醫療院所需的各項防疫物資，近期也捐贈價值15萬元的防疫物資給新竹縣政府消防局。
縣長楊文科也回贈感謝狀，楊文科表示，這段防疫期間社會上的善心人士、企業不斷站出來提供協助，感謝佛光會此次將大愛帶到竹縣，提供縣民與縣府最實質的幫助，期盼藉由智慧防疫門的把關，發揮高規格防疫檢測功能，共同守護縣民的健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言