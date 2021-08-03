快訊

直播／疫苗用罄、國產有疑慮 陳時中14:00主持記者會

東奧桌球戰況／男團對付強敵德國 莊陳配首點雙打1：2落後

佛光會捐竹縣府2座「智慧防疫門」守護洽公民眾健康

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
佛光會捐竹縣府2座「智慧防疫門」神器，縣長楊文科（左）頒贈感謝狀。記者陳斯穎／攝影
佛光會捐竹縣府2座「智慧防疫門」神器，縣長楊文科（左）頒贈感謝狀。記者陳斯穎／攝影

疫情降溫，為更好提供為民服務及縣政推動，新竹縣政府暫時解除分流辦公，今天獲國際佛光會中華總會捐贈2座總價值90萬的「智慧防疫門」神器，將視情況放置在人流多的公務部門，讓民眾健康安全維護更加升級。

佛光會新竹區督導委員會督導長張淑治表示，此次捐贈的智慧防疫門，具有5大自動防疫功能，包含自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，以及自動殺菌等功能。

智慧防疫門設置在公共場所，只要洽公民眾踏進防疫門區域，便會啟動自動感應系統，立即進行全身消毒殺菌，並具有偵測感應功能，一有體溫異常，就會閃燈警示，大大降低民眾出入公眾場所的感染風險，是守護縣民健康安全的第一神器。

張淑治也說，佛光會秉持「慈悲為本、四無量心」的信念，致力於社會公益，在這次疫情期間，捐贈全台20個縣市政府、各地醫療院所需的各項防疫物資，近期也捐贈價值15萬元的防疫物資給新竹縣政府消防局。

縣長楊文科也回贈感謝狀，楊文科表示，這段防疫期間社會上的善心人士、企業不斷站出來提供協助，感謝佛光會此次將大愛帶到竹縣，提供縣民與縣府最實質的幫助，期盼藉由智慧防疫門的把關，發揮高規格防疫檢測功能，共同守護縣民的健康。

智慧防疫門具有5大自動防疫功能，包含自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，及自動殺菌等功能。記者陳斯穎／攝影
智慧防疫門具有5大自動防疫功能，包含自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，及自動殺菌等功能。記者陳斯穎／攝影

新竹 疫情 楊文科

延伸閱讀

竹縣長者第2劑莫德納接種 竹縣雙軌備戰

竹縣府辦原住民樂舞培訓認證 打造部落觀光新契機

新竹北埔老街降級仍沒遊客 店家嘆開放內用反而困擾

新埔、關西模範父親揭曉 楊文科登門親頒匾額祝賀

相關新聞

桃園疫苗預約系統亂糟糟 13區衛生所竟把孕婦排除在外

桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳開放1到3類對象和孕婦預約接種第二劑莫德納疫苗，13區衛生所預約系統今天上線，結果僅開放1到3...

大貨車爬坡倒退嚕側翻 載運300多頭仔豬全獲救

一輛載運300多頭仔豬的大貨車，今天上午9點40分左右在苗栗縣通霄鎮福龍里一處牧場的場區，車子爬不上斜坡，倒退嚕側翻在路...

賀苑裡之光潘政琮東奧奪牌 鎮長發雞排「銅」歡

出身苗栗縣苑裡鎮的旅美高爾夫好手潘政琮在東奧奪銅牌，苑裡鎮長劉秋東今天自掏腰包，在鎮公所前免費發200份雞排，與鄉親一起...

一字屋、石頭駁古色古香 頭份東興堤防見證先民智慧

苗栗縣頭份市東興大橋下游堤坊環境營造工程，保留180多年前石頭堤防，「一字屋」磁磚拼貼上堤坊，還融入義渡的元素，見證客家...

苗栗縣紙錢集中燃燒12年成長近20倍 今年全年受理進廠

苗栗縣自2009年起辦理紙錢集中燃燒作業，縣內紙錢集中燃燒量從最早的26公噸，到去年已增為488公噸，成長近20倍，參與...

提前搶中秋節送禮商機 新竹峨眉推限量千箱文旦預購

新竹縣雖然並非是文旦著名產區，但峨眉鄉境內仍種植不少30、40年樹齡的優質文旦老欉，今年也如往年提前推出限量1000箱文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。