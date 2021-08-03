佛光會捐竹縣府2座「智慧防疫門」守護洽公民眾健康

疫情降溫，為更好提供為民服務及縣政推動，新竹縣政府暫時解除分流辦公，今天獲國際佛光會中華總會捐贈2座總價值90萬的「智慧防疫門」神器，將視情況放置在人流多的公務部門，讓民眾健康安全維護更加升級。

佛光會新竹區督導委員會督導長張淑治表示，此次捐贈的智慧防疫門，具有5大自動防疫功能，包含自動酒精洗手、自動偵測體溫、自動偵測口罩、自動物化消毒液噴灑，以及自動殺菌等功能。

智慧防疫門設置在公共場所，只要洽公民眾踏進防疫門區域，便會啟動自動感應系統，立即進行全身消毒殺菌，並具有偵測感應功能，一有體溫異常，就會閃燈警示，大大降低民眾出入公眾場所的感染風險，是守護縣民健康安全的第一神器。

張淑治也說，佛光會秉持「慈悲為本、四無量心」的信念，致力於社會公益，在這次疫情期間，捐贈全台20個縣市政府、各地醫療院所需的各項防疫物資，近期也捐贈價值15萬元的防疫物資給新竹縣政府消防局。