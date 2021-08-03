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學校停課 桃園補助廚工薪資每人最多4萬

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市補貼停課期間學校廚工及團膳業者損失，其中補貼172名廚工薪資約561萬元，並補償22家團膳業者食材成本約909萬元。本報資料照
桃園市補貼停課期間學校廚工及團膳業者損失，其中補貼172名廚工薪資約561萬元，並補償22家團膳業者食材成本約909萬元。本報資料照

5月國內疫情升溫，疫情警戒提升到三級，導致全國各級學校5月19日無預警停課。為補貼停課期間造成學校廚工及團膳業者損失，桃園向中央爭取補助經費，最終核定共1470萬元，其中補貼172名廚工薪資約561萬元，並補償22家團膳業者食材成本約909萬元。

市府教育局表示，本次補貼公辦公營自設廚房學校廚工5至7月的薪資，每人補助以4萬元為上限，避免學校因退還學生午餐費用而影響廚工收入。

教育局表示，團膳業者都會事先準備好前3天的午餐食材，由於政府臨時宣布停課，造成業者食材損失，因此市府配合教育部紓困4.0方案向中央申請補償，團膳業者可依供餐學校數及餐數申請補貼，讓廠商減輕營運壓力。

一名學校營養師表示，學期中突然接到停課通知，校方除要處理退費事宜，也要考量廚工生計，而不少廚工都有龐大經濟壓力，像是有單親爸爸出車禍仍必須負擔孩子學費，也有母親須照養領有身障手冊的小朋友，負擔沉重。

營養師說，原本校方與廚工協調採以輪值到校方式給予6成薪資，在市府協助領取紓困後，校方得以在停課期間支付全薪，該校廚工8人共補助了29萬6000元。

停課 薪資 疫情

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