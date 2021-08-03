攤商營業掉五成防疫多花錢 議員： 盡速免收租打疫苗

新冠肺炎疫情持續衝擊傳統市場基層攤商，台中市議員指出，不少公、民有市場自治會統計，疫期平均業績掉五成以上，希望市府提出更有感的紓困方案。中市經發局回應，全市公、民有市場、攤販集中區共5800名攤商，無須申請，一體適用6月至9月使用費5折優惠，與新北市、桃園市等其他縣市對公有市場的紓困優惠相同。

議員鄭功進、林祈烽說，「幸福城市，從菜市場做起」不應淪為政治口號，以東區全國最大的公有零售市場建國市場為例，光配合量體溫、消毒的防疫人力及物資開銷，一周要9萬元，無疑雪上加霜，還要配合台中市政府，設置社交距離宣導員，幾乎市場都在吃老本。

議員指出，直轄市的台南、高雄，甚至非直轄市的屏東、新竹，都提出免收公、民有市場規費及垃圾清潔費，台中市府維持去年五折優惠，攤商無感。

另攤商擔心，市府完成攤商接種疫苗造冊，卻不知何時才能打得到？全國多數確診者足跡都在市場及夜市，為何市府的專案施打排序卻排在鄰長、保母、補習班老師，甚至殯葬業者之後，台中市的專案施打，不應獨漏相對高風險的基層攤商。

議員表示，全市攤商及從業人員近萬人，每天接觸大量民眾，現在全數回歸中央疫苗預約平台，緩不濟急，繼續暴露在高風險環境，他要求重新檢討。

經發局表示，因應今年5月19日全國疫情警戒升至三級，市府擴大紓困動能，推出「紓困十方」，其中經發局經管42處公有市場、17處委外市場及11處攤販集中區，共5800名攤商(販)，無須申請，立即適用6月至9月使用費5折優惠，與新北市、桃園市等其他縣市對公有市場的紓困優惠相同。

此外，市府更加碼紓困道路型夜市，使用規費全額減免，並增加紓困3處公有市場附屬委外停車場租金，以上相關紓困金額合計約3162萬元，以最務實方式，減緩攤商經濟壓力。紓困措施將視疫情發展持續滾動調整，經發局表示，仍會持續向中央爭取為攤商打疫苗。