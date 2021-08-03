桃園疫苗預約系統亂糟糟 13區衛生所竟把孕婦排除在外

桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳開放1到3類對象和孕婦預約接種第二劑莫德納疫苗，13區衛生所預約系統今天上線，結果僅開放1到3類對象，孕婦被排除在外，讓不少人氣炸。

中央疫情指揮中心公告1到3類對象和孕婦間隔28天可接種第2劑莫德納，鄭文燦近日也不斷宣傳桃園疫苗預約系統除了13區衛生所之外，還有11家責任醫院及3家診所提供預約，但今天上午10時系統開放，民眾一早上網搶登記，卻發現13區衛生所都把孕婦排除在外，而部分醫院與診所也早就開放預約，不少人都落空。

桃園市衛生局初步解釋，考慮孕婦需要專業評估，所以只有開放11家責任醫院（林口長庚、部桃、聯新、敏盛、桃榮、聖保祿、天晟、天成、怡仁、國軍桃園總醫院和部桃新屋分院）和3家診所（秉坤、宏其和宋俊宏），未開放13家責任醫院。