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桃園疫苗預約系統亂糟糟 13區衛生所竟把孕婦排除在外

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳1到3類對象和孕婦今天能預約接種第二劑莫德納疫苗，但13區衛生所把孕婦排除在接種對象外，部分醫院診所又未按衛生局規劃時間開放預約，甚至提早開放，讓不少人期待落空。圖／翻攝自鄭文燦臉書
桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳1到3類對象和孕婦今天能預約接種第二劑莫德納疫苗，但13區衛生所把孕婦排除在接種對象外，部分醫院診所又未按衛生局規劃時間開放預約，甚至提早開放，讓不少人期待落空。圖／翻攝自鄭文燦臉書

桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳開放1到3類對象和孕婦預約接種第二劑莫德納疫苗，13區衛生所預約系統今天上線，結果僅開放1到3類對象，孕婦被排除在外，讓不少人氣炸。

中央疫情指揮中心公告1到3類對象和孕婦間隔28天可接種第2劑莫德納，鄭文燦近日也不斷宣傳桃園疫苗預約系統除了13區衛生所之外，還有11家責任醫院及3家診所提供預約，但今天上午10時系統開放，民眾一早上網搶登記，卻發現13區衛生所都把孕婦排除在外，而部分醫院與診所也早就開放預約，不少人都落空。

桃園市衛生局初步解釋，考慮孕婦需要專業評估，所以只有開放11家責任醫院（林口長庚、部桃、聯新、敏盛、桃榮、聖保祿、天晟、天成、怡仁、國軍桃園總醫院和部桃新屋分院）和3家診所（秉坤、宏其和宋俊宏），未開放13家責任醫院。

民眾反映，有些醫院本來就有孕婦莫德納接種門診，但非常難預約，所以期待這次開放名額，未料市府規劃的系統還是要孕婦自己去醫院診所網站預約，而部分院所的預約時間又沒按照市府規定走，期待最後落空；也有民眾反映自己的居住地離醫院有一段距離，原本想就近到衛生所接種，所以放棄到醫院預約，等衛生所開放名額，沒想到現在兩頭空。

桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳1到3類對象和孕婦今天能預約接種第二劑莫德納疫苗，但13區衛生所把孕婦排除在接種對象外，部分醫院診所又未按衛生局規劃時間開放預約，甚至提早開放，讓不少人期待落空（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳1到3類對象和孕婦今天能預約接種第二劑莫德納疫苗，但13區衛生所把孕婦排除在接種對象外，部分醫院診所又未按衛生局規劃時間開放預約，甚至提早開放，讓不少人期待落空（示意圖）。記者陳俊智／攝影

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