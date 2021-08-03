竹市租屋族最高領5千！110年度住宅補貼即日起受理

租屋族看過來！110年度住宅補貼作業第1次受理時間即日起，開放至8月31日下午5點止。新竹市府說明，住宅補貼分為三類，竹市第一類「租金補貼」名額共1271戶，月薪低於3萬3220元者最高可領5000元；第二類「自購住宅貸款利息補貼」40戶，第三類「修繕住宅貸款利息補貼」18戶。市府提醒，因防疫需求僅開放線上及郵寄掛號申請，線上申請還有機會抽中Gogoro、iPhone等大獎，請符合資格者把握機會。

市府指出，今年因疫情影響，為改善民眾無法臨櫃申請租金補貼的不便利，作業單位將109年度租金補貼複審合格、且現在仍有領取租金補貼者，移轉至110年度受理審查，提醒民眾如有身分異動或資料更新者，可透過傳真、郵寄、電子信箱等方式補正。

另外，租金補貼新申請者、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼申請者僅開放線上申請。內政部建置住宅補貼線上申請作業網站https://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline， 或可郵寄掛號申請。

都發處說明，民眾填寫資料包括身分證字號、戶口名簿戶號、戶籍地址、手機號碼等，也要確實填寫租屋地點、租金，及申請人的郵局存摺帳戶，並附上身分證、戶口名簿照片，若有低收入戶身分，也需上傳證明文件。

為鼓勵民眾多利用線上申請，內政部營建署更舉辦抽獎活動，只要是線上申請者，就有機會獲得Gogoro、iPhone、空氣清淨機、除濕機、超商禮券等禮品。

都發處指出，第一類「租金補貼」，租金補貼家庭成員每人每月平均所得低於3萬3220元，及符合其他相關資格條件，營建署今年依城鄉差距、家戶人口數、是否具備經濟或社會弱勢身分等，將租金補貼調整為2400元至5000元。

第二類「自購住宅貸款利息補貼」 最高210萬元優惠貸款額度者，家庭成員的家庭年所得應低於97萬元，且每人每月平均所得低於4萬6508元，尚須符合無自有住宅或新購屋在2年內條件及其他相關資格條件，能否適用優惠貸款以審查結果為主。

第三類「修繕住宅貸款利息補貼」最高80萬元優惠貸款額度者，家庭成員家庭年所得應低於97萬元，且每人每月平均所得低於4萬6508元，另須僅有一戶且其使用執照核發日期超過10年以上、而待修繕住宅及其他相關資格條件，能否適用優惠貸款以審查結果為主。