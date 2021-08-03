溫嵐出任活動大使 第一屆原民舞台表演培訓將截止報名

為鼓勵原住民樂舞展演產業發展，整合新竹縣原住民樂舞資源，新竹縣府辦理培訓認證課程與機制，要將原住民族的特色融入舞台表演，希望透過課程教學與訓練，培養出下個舞台之星，報名只到8月10日，課程全部免費，這次活動還請來溫嵐擔任活動大使，希望更多有才華的原住民青年能站出來表現自我。

主辦單位表示，課程將從8月16日開始到10月31日，上課地點就選在新竹縣原住民文化教育產業推廣中心，課程除了有一般通識課，還有表演類、社群傳播課，也有舞台與多媒體技術應用課程。

新竹縣原住民節慶及文化體驗活動歷史悠久，特別是樂舞展演產業的興起，更對原鄉文化產業歷程有莫大的影響，目前在原鄉樂舞展演活動卻缺乏制度化的商業與認證機制，因此新竹縣也希望藉由培訓認證機制，解決原民如何透過音樂與舞蹈來自我表現，進而提升竹縣原民特色樂舞能量。

縣府原民處也希望將原民文化融入民眾生活，讓原住民樂舞產業化、產業生活化，吸引遊客前進部落，增加原民市場競爭力、部落經濟能力的目標，為部落觀光帶來商業新契機。

據主辦單位所稱，這次課程師資陣容強大，不僅邀請到金曲獎得主、藝人網路社群的幕後操盤手，與金馬獎指定技術團隊等現身教學，還邀請動感天后溫嵐擔任活動大使，及斜槓高材生「Arase阿拉斯」分享在社群媒體的實務操作。

完成課程並獲得認證的學員，未來將有機會在竹東鎮的新竹縣原住民族產業展銷中心 「Wah！幾散竹東」進行演出，因此持續強力徵求各路原住民好手，只要喜愛唱歌跳舞，或是對於舞台、多媒體技術應用有興趣，都能報名上課大展身手；活動詳情可至 https://www.facebook.com/atayalsingingdancing 了解。