快訊

兩岸間諜橋／徐章國被中共綁架後曾逃脫 掛念同伴換來數年牢災

「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫嵐出任活動大使 第一屆原民舞台表演培訓將截止報名

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
舞動原鄉、傳唱故事培訓認證課程要吸引優秀的原民青年，能站上舞台表現自我。圖／凱思創新提供
舞動原鄉、傳唱故事培訓認證課程要吸引優秀的原民青年，能站上舞台表現自我。圖／凱思創新提供

為鼓勵原住民樂舞展演產業發展，整合新竹縣原住民樂舞資源，新竹縣府辦理培訓認證課程與機制，要將原住民族的特色融入舞台表演，希望透過課程教學與訓練，培養出下個舞台之星，報名只到8月10日，課程全部免費，這次活動還請來溫嵐擔任活動大使，希望更多有才華的原住民青年能站出來表現自我。

主辦單位表示，課程將從8月16日開始到10月31日，上課地點就選在新竹縣原住民文化教育產業推廣中心，課程除了有一般通識課，還有表演類、社群傳播課，也有舞台與多媒體技術應用課程。

新竹縣原住民節慶及文化體驗活動歷史悠久，特別是樂舞展演產業的興起，更對原鄉文化產業歷程有莫大的影響，目前在原鄉樂舞展演活動卻缺乏制度化的商業與認證機制，因此新竹縣也希望藉由培訓認證機制，解決原民如何透過音樂與舞蹈來自我表現，進而提升竹縣原民特色樂舞能量。

縣府原民處也希望將原民文化融入民眾生活，讓原住民樂舞產業化、產業生活化，吸引遊客前進部落，增加原民市場競爭力、部落經濟能力的目標，為部落觀光帶來商業新契機。

據主辦單位所稱，這次課程師資陣容強大，不僅邀請到金曲獎得主、藝人網路社群的幕後操盤手，與金馬獎指定技術團隊等現身教學，還邀請動感天后溫嵐擔任活動大使，及斜槓高材生「Arase阿拉斯」分享在社群媒體的實務操作。

完成課程並獲得認證的學員，未來將有機會在竹東鎮的新竹縣原住民族產業展銷中心 「Wah！幾散竹東」進行演出，因此持續強力徵求各路原住民好手，只要喜愛唱歌跳舞，或是對於舞台、多媒體技術應用有興趣，都能報名上課大展身手；活動詳情可至 https://www.facebook.com/atayalsingingdancing 了解。

原住民 新竹 社群媒體

延伸閱讀

原民保留地禁伐補償 花蓮幅員遼闊檢測員登山涉水

竹縣府辦原住民樂舞培訓認證 打造部落觀光新契機

雨中慶祝81原民日 高雄市長陳其邁桃源暖心族語問候

原民特色設計…新北烏來織藝廣場今啟用 周末有夜間點燈

相關新聞

桃園疫苗預約系統亂糟糟 13區衛生所竟把孕婦排除在外

桃園市長鄭文燦近日不斷宣傳開放1到3類對象和孕婦預約接種第二劑莫德納疫苗，13區衛生所預約系統今天上線，結果僅開放1到3...

大貨車爬坡倒退嚕側翻 載運300多頭仔豬全獲救

一輛載運300多頭仔豬的大貨車，今天上午9點40分左右在苗栗縣通霄鎮福龍里一處牧場的場區，車子爬不上斜坡，倒退嚕側翻在路...

竹市租屋族最高領5千！110年度住宅補貼即日起受理

租屋族看過來！110年度住宅補貼作業第1次受理時間即日起，開放至8月31日下午5點止。新竹市府說明，住宅補貼分為三類，竹...

學校停課 桃園補助廚工薪資每人最多4萬

5月國內疫情升溫，疫情警戒提升到三級，導致全國各級學校5月19日無預警停課。為補貼停課期間造成學校廚工及團膳業者損失，桃...

溫嵐出任活動大使 第一屆原民舞台表演培訓將截止報名

為鼓勵原住民樂舞展演產業發展，整合新竹縣原住民樂舞資源，新竹縣府辦理培訓認證課程與機制，要將原住民族的特色融入舞台表演，...

竹縣AI智慧園區 公共工程完工

新竹縣政府投入近5億元打造「AI智慧園區」，歷經2年規畫、環評、都市計畫變更及1年半設計施工，目前公共工程已完成驗收，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。