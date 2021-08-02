潘政琮東奧奪銅牌爽啦 苑裡鎮長3日請吃雞排200份

苗栗縣苑裡鎮子弟潘政琮勇奪東京奧運高爾夫球銅牌，「苑裡之光」讓鎮長劉秋東「爽啦」！8月3日上午11點在苑裡鎮公所前送免費雞排，限量200份，與鄉親同慶，記錄歷史的一刻。

潘政琮前天一舉在東奧拿下銅牌，成績揭曉後，劉秋東下午6點到潘政琮苑裡鎮住處貼紅榜祝賀，今天更在臉書宣布「苑裡之光獲銅牌鄉親銅歡吃雞排！」，賀苑裡之光─潘政琮奪下東奧銅牌，8月3日上午11點至11點30分在苑裡鎮公所前，免費發送200份雞排，發完為止，記錄歷史的一刻，台灣第一、苗栗第一、苑裡第一！

劉秋東說，潘政琮拿銅牌，爽啦！「一銅享用雞排」慶祝，提醒民眾配合防疫，務必戴上口罩，保持社交距離，不逗留拿就走。

另，苗栗縣議會議長鍾東錦也在臉書粉絲專頁宣布「說到做到！雞排炸起來！政琮奪牌苗栗鄉親吃雞排！」，指出潘政琮從第一天排名第57名，到第四天7人同列第三，並於延長賽中勝出奪銅，需要多強的心理素質？苑裡潘政琮寫下苗栗子弟參加國際運動賽事新里程碑。

鍾東錦說，歡慶奧運奪牌，邀請鄉親一起嗑雞排慶奪牌，苗栗奧運雞排目前累積300份，還有2名苗栗子弟仍在激戰，等賽事完畢後將統計雞排數量，並公布領取地點，請雞排不會手軟。