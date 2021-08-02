桃園登記打莫德納2劑明午截止 市府明上午起預約接種

桃園市莫德納第二劑疫苗預約施打明天上線！市長鄭文燦今天下午提醒符合資格的第1到3類對象及孕婦約2.4萬多人，趕快在明天中午12時前，先上網完成意願登記，他說，市府衛生所聯合預約系統自明上午10時開放預約施打，預約完成市民，最快明天下午就可接種。

中央疫情指揮中心針對已接種第一劑莫德納的第1至3類對象及孕婦，公告在8月11日前、已間隔滿28天，上網意願登記期限須在明天中午12 時前完成，才符合接種莫德納第二劑疫苗。

鄭文燦說，桃園針對打莫德納第二劑的第1至3類對象及孕婦，提供多元預約方式，完成意願登記者，明天上午10時起，可到衛生局網路的13 區衛生所聯合預約系統，可預約11家責任醫院、3家婦產科醫院（秉坤、宏其、宋俊宏醫院）或13區衛生所接種，預約快的市民明天下午就可前往醫院或衛生所接種莫德納第二劑疫苗。