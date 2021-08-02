中壢旅宿王群聚20確診印象深 鄭文燦決發複雜疫調獎金

桃園市特殊交友圈傳播鍊確診者不斷增加，市長鄭文燦相當重視，他尤對中壢旅宿王群聚感染30多人交友圈有20確診個案的複雜案件印象深刻，他今天下午表示，桃園疫調複雜案件已累積192個，還在陸續增加，疫調團隊如同柯南偵探以人追人還原每一個案，十分辛苦，他才宣布每個複雜案疫調獎金發2萬元激勵衛生、警察局。

鄭文燦說，他記得中壢旅宿王群聚感染傳播鍊，當事人確診後，提供交友範圍，記得大概18人，寫出名字、有的代號、有的網路綽號，當事人之後確診插管，靠著疫調團隊以人追人，一個一個還原，最後還原交友網絡約30幾人，將近20人確診，尤其很多人足跡在汽車旅館，有的個案居無定所、行蹤無方，部分人以汽車旅館為家，疫調能夠找出接觸範圍活動史，「真的很不容易」，他很感謝疫調團隊細心、不放過每個線索。

鄭文燦說，確診者足跡追縱14天，疫調包括活動史、接觸史都要找出來，當事人可能會忘記、模糊或刻意隱瞞，足跡變不清楚會造成破口，接觸者可能因此確診，疫調團隊搭配手機軌跡圖、天羅地網車輛辨識系統、簡訊實聯制、或網路追蹤，就是希望把每一個個案足跡找出來清零。