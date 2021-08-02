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莫德納第2劑接種 桃園最快8月3日下午能打到

中央社 / 桃園2日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市第1到3類對象及孕婦莫德納疫苗第2劑接種，明天上午10時起開放網路預約、最快下午施打；65歲以上長者第2劑疫苗接種，將採通知、預約雙軌制。

鄭文燦下午在臉書Facebook直播說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時表示，桃園市第1到3類對象及孕婦的莫德納（Moderna）疫苗第2劑預約接種部分，明天上午10時起開放網路預約，可向市內11家責任醫院、3家婦產科醫院（秉坤、宏其、宋俊宏）及13區衛生所預約。

鄭文燦補充，13區衛生所部分，是透過桃園市政府衛生局網站上的聯合預約平台，11家責任醫院、3家婦產科醫院則有自己的預約系統；明天上午預約到的人，最快明天下午就能接種。

鄭文燦也說，初估要施打第2劑的孕婦有4500人，為了給予孕婦更好施打環境，鼓勵孕婦到責任醫院和婦產科醫院施打，13區衛生所開放給第1到3類對象預約。

鄭文燦也表示，桃園市65歲以上長者第2劑疫苗接種，將採「通知、預約雙軌制」，市府將主動通知、安排、造冊，讓不習慣數位工具的長者獲得充分資訊，疫苗接種愛心計程車也將持續提供65歲以上長者與孕婦免費接送。

衛生所 孕婦 莫德納疫苗

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