苗栗竹森村光電案場外兩派意見 專案小組建議不予許可

苗栗縣銅鑼鄉竹森村8.3公頃農牧用地變更光電案，今天進入非都市土地開發專案小組審查，場外兩派意見你來我往，台灣石虎保育協會等保育團體認為案場是石虎重要棲地，推綠能砍樹種光電本末倒置，專案小組討論後建議不予許可，送大會做成決議。

竹森村光電案非都開發專案小組，今天在縣府第二辦公大樓開會審查，石虎保育協會號召，獲得彰化環保聯盟總幹事施月英、台灣生態學會理事王豫煌、苗栗縣自然生態學會理事洪維鋒，及苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎等人聲援，竹森社區發展協會常務監事鍾兆良也帶隊到場表達意見。

台灣石虎保育協會理事長陳美汀等人表示，光電案場在後龍溪西湖、銅鑼重要石虎交會處，且後龍溪、台13線及山線鐵路，造成棲地切割，僅剩的一些林地，成了東、西甚至南、北石虎交流，位置相對重要，案場除了面積非常大，且林相完整，綠能要求生態保育，砍樹種光電本末倒置。

陳美汀說，協會行文至農委會，農委會已經回函協會與苗栗縣政府農業處說明，位在石虎重要棲地的案件不應該開發，希望大眾關注，專案審查委員應將此案退回不予開發。

竹森村保育石虎有名聲，鍾兆良在竹森社區發展協會理事長任期，推動竹森石虎資料館，他則指出，贊成保育石虎，但不能無限上綱，社區監測資料，案場所在的鐵路以東，並沒有紀錄到石虎蹤跡，就不是石虎棲地，就要合理運用，用於綠能發電，免受缺電、斷電危機，以利經濟發展，富裕民生。