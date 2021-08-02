竹縣長者第2劑莫德納接種 竹縣雙軌備戰

中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第4輪接種至昨天為止，新竹縣3天來已超過9000人接種，報到率99.76%。衛生局表示，關於65歲以上長者施打第2劑莫德納疫苗部分，請鄉親先行完成預約平台的意願登記，縣府也將造冊送出，雙軌並行做好準備，待中央做法確定後，即可盡速施打。

新竹縣今天0確診，累計確診維持110人，住院18人，出院81人，死亡11人。縣長楊文科呼籲，第5輪登記已延長至8月3日中午，請尚未意願登記、且已接種第1劑莫德納的1至3類對象與孕婦，把握時間盡速完成登記。

另外，已打第1劑莫德納的長者，因應中央疫苗不夠、間隔時間拉長，目前僅規畫用批次方式接種，但細節尚未確定，請新竹縣的長者在8月3日中午前，先行到中央「COVID-19公費疫苗預約平台」完成意願登記。

此外，縣府同時將針對已打過第1劑莫德納疫苗的長者，製作好名冊送往中央，未來若中央決定循第1劑製發通知單模式，或其他批次方式接種，縣府也已做好準備，依據中央分批撥配疫苗數量，通知長者施打的時間和地點，讓民眾盡速完成第2劑接種。