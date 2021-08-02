竹縣AI智慧園區公共工程完工 設置智慧路燈、空氣監測

新竹縣政府投入近5億元打造「AI智慧園區」，以AI產業聚落及創新技術研發為定位，歷經2年規畫、環評、都市計畫變更及1年半的設計施工，目前該園區公共工程已完成驗收，包含拓寬與新闢道路系統、空氣品質檢測、智慧路燈等，園區目前已有4家AI廠商進駐，預計2023年可興建完成，為竹縣帶來約4000個就業機會。

縣長楊文科今天下午前往視察，他表示，AI智慧園區獲經濟部前瞻開發在地型產業園區計畫挹注4億多元，加上縣配合款8000萬元，園區坐落於竹北市莊敬一路及智慧二路路口，鄰近竹科、新竹生醫園區、台元科技園區等高科技產業，既能延續原有產業優勢，推動AI新創產業發展，期望未來吸引AI人才匯集，加速產業創新。

產發處指出，園區總面積約12.61公頃，今年3月園區公共工程完工，近期完成驗收，將原本閒置未開發地，規畫地下化公共管線、建設道路系統，並導入無線網路、空氣監測、水質偵測、智慧路燈等設施，以及北側設置面積約2公頃的竹北第一座共融式滯洪公園。

園區也特別安裝「空氣監測系統」，偵測空氣品質AQI指數，包含懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、臭氧等，將監測資訊傳送至物聯網系統，提供給管理者示警及汙染源參考，同時自動將數值傳給區內電子看板，提供用路人及車輛查看；「智慧路燈系統」能因應不同環境偵測到現場照度，判斷燈具做開關、故障報修功能。