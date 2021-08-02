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竹縣模範父親賴清志書香傳家 養出一雙博士子女

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣退休教師賴清志（前排右四）獲選今年的模範父親。圖／新竹縣政府提供
新竹縣退休教師賴清志（前排右四）獲選今年的模範父親。圖／新竹縣政府提供

新竹縣退休教師賴清志今年80歲，是土生土長的竹東子弟，與太太王鳳嬌都投身教育界，也教養出一雙博士子女；從五峰鄉代表會秘書退休的蘇貽嵩，重視教育，子女分別在警界、公務機關和交通業任職，2人皆獲選今年的模範父親。

父親節前夕，新竹縣長楊文科今天走訪竹東鎮、五峰鄉，祝賀模範父親賴清志及蘇貽嵩，並致贈「忠孝傳家」祝賀匾額、琉璃獎座及大同電鍋等祝賀禮品。

其中，賴清志來自重視教育的家庭，手足都接受專科以上教育，貢獻教育界及商界，他秉持父親「給子女讀書，三餐吃粥也甘願」的訓誨，一生克勤克儉，重視孩子教育，兒子賴文崧政大心理系、心理研究所畢業後，公費留美拿下康乃爾大學心理學博士，目前是台大心理系教授，目前是台灣大學心理系教授，女兒賴玉玲是台大歷史所博士，目前擔任故宮博物院副研究員。

賴清志過去任職於竹東中，太太王鳳嬌則在竹東國小服務，很多學生是他的宗親、故舊、或是社區街坊鄰居，2人一同作育出許多地方人才，就連前縣議員羅吉祥也喊他「師丈」。

蘇貽嵩自幼聰穎，從新竹中學畢業後，考量家中經濟沒有繼續升學，轉而參加公職考試，也順利考上公務員，在公家單位服務40年，從五峰鄉代表會退休；而他一生勤儉持家、重視教育、敦親睦鄰，子女孝順且各有成就，也讓他感到辛慰。

從五峰鄉代表會秘書退休的蘇貽嵩（前排右三）獲選今年的模範父親。圖／新竹縣政府提供
從五峰鄉代表會秘書退休的蘇貽嵩（前排右三）獲選今年的模範父親。圖／新竹縣政府提供

新竹 台大 父親節

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