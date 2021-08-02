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竹縣府辦原住民樂舞培訓認證 打造部落觀光新契機

中央社 / 新竹縣2日電

新竹縣政府為鼓勵原住民樂舞展演產業發展，舉辦原住民樂舞培訓認證課程，縣長楊文科表示，讓學員了解樂舞傳統文化，也增強表演能量，為原住民部落觀光帶來商業新契機。

原民處表示，新竹縣尖石鄉與五峰鄉，有不少泰雅族與賽夏族等居住，各族都有深具特色的傳統節慶與歌舞文化，卻因時代變遷，也面臨傳承的危機，藉由課程也讓學員了解原住民的傳統文化與舞蹈、音樂等。

原民處指出，而在原鄉的樂舞展演文化活動，目前仍缺乏制度化的認證，縣府盼能整合原住民樂舞資源，並打造多元化的培訓課程，也建立培訓認證機制，讓原住民的特色與文化，也能融入生活，並可望提升部落的經濟發展。

原民處表示，在這次課程「舞動原鄉．傳唱故事」，邀請金曲獎得主、藝人網路社群的幕後操盤手，與金馬獎指定技術團隊等現身教學，希望讓學員瞭解樂舞傳統文化，同時增強樂舞表演能量、社群行銷力以及舞台幕後技術力。培訓認證課程從8月16日到10月31日，即日起受理報名至8月10日止。

原住民 傳統文化 新竹

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