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桃園護國宮七夕開放參拜點燈 防疫門啟用人流消毒管控

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市護國宮入廟客製化防疫門啟用，8月14日前七夕點燈活動消毒防疫才能參拜點燈。記者曾增勳／攝影
桃園市護國宮入廟客製化防疫門啟用，8月14日前七夕點燈活動消毒防疫才能參拜點燈。記者曾增勳／攝影

疫情降二級，宗教場所有條件開放後，桃園市護國宮為做好防疫開放參拜，比照桃園國際棒球場規格，客製化打造防疫門，今天中午啟用，市議員謝美英、段樹文到場見證。

廟方表示，廟方在入口設置防疫門，信眾進入自動化全身消毒、360度無死角，廟方決定8月14日前的七夕點燈活動，依防疫規定保持社交距離、遵守集會人數限制，有條件開放信眾參拜點燈活動。

謝美英、段樹文親自測試見證護國宮消毒防疫門的噴霧消毒效果，對該廟防疫門達到全身消毒，維護信眾安全表達認同，護國宮表示，因應一年一度七夕節點燈參拜人潮，信眾8月14日七夕節前參拜，廟方管制殿內只容納49人、不開放擲筊，信眾入廟經過防疫門，須配合出入口管制、戴口罩、量體溫措施，保持社交距離參拜，信眾也可選擇中門之外參拜，避免大排長龍或群聚現象。

社交距離 七夕 桃園

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