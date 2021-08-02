疫情趨緩　林智堅訪視遠東巨城購物中心美食街

全國疫情警戒調降二級並開放內用，新竹市長林智堅今到遠東巨城購物中心了解美食街防疫措施，目前業者降載用餐區容留人數50%、座位採梅花座並加裝隔板、各店家使用食物罩等措施強化防疫。林智堅也呼籲民眾遵循飯前洗手、勿共餐共食、遵守梅花座與隔板措施，共同實踐防疫新生活。

林智堅今在巨城購物中心總經理羅仕清陪同下訪視美食街防疫措施。林智堅說，疫情趨緩，餐飲業者可有條件開放內用，巨城美食街防疫相當到位，包含實聯制、體溫測量、人流管制等，他提醒其他餐飲業者把握4大防疫措施，包含「雙罩一套、烹煮要遮罩、全面實聯制、隔板梅花座」。

廚師在烹煮時一定要戴好口罩、面罩及手套，並設置遮罩避免與客人接觸；顧客入店需實聯制，業者須在明顯處張貼實聯制QR-code；內用需設置隔板及梅花座；餐點改提供個人餐點。

巨城購物中心營運長游欣宜說，解封後第一個周末顧客回流約莫5成，百貨也在主要出入口增設10座防疫通道，不僅以紅外線測量體溫、供應酒精消毒手部、通道還可噴灑二氧化硫噴霧，為顧客消毒全身，讓顧客能更能放心購物。

另外，用餐座位採梅花座間隔方式，並設置隔板，並確保1.5公尺安全防疫距離，降載用餐區容留人數50%，點餐櫃檯定期消毒並提供酒精消毒設備供消費者使用，用餐區亦設置多個感應式消毒設備及洗手專區，方便消費者使用，美食街店家也鼓勵消費多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險，以維護顧客的健康及安全。