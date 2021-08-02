快訊

直播／AZ、莫德納快要打光光 陳時中下午2時記者會說明

暴雨侵襲雲林北港緊急宣布停班停課 數百戶忙搬家具墊高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情趨緩 林智堅訪視遠東巨城購物中心美食街

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今到遠東巨城購物中心了解美食街防疫措施。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今到遠東巨城購物中心了解美食街防疫措施。圖／新竹市政府提供

全國疫情警戒調降二級並開放內用，新竹市長林智堅今到遠東巨城購物中心了解美食街防疫措施，目前業者降載用餐區容留人數50%、座位採梅花座並加裝隔板、各店家使用食物罩等措施強化防疫。林智堅也呼籲民眾遵循飯前洗手、勿共餐共食、遵守梅花座與隔板措施，共同實踐防疫新生活。

林智堅今在巨城購物中心總經理羅仕清陪同下訪視美食街防疫措施。林智堅說，疫情趨緩，餐飲業者可有條件開放內用，巨城美食街防疫相當到位，包含實聯制、體溫測量、人流管制等，他提醒其他餐飲業者把握4大防疫措施，包含「雙罩一套、烹煮要遮罩、全面實聯制、隔板梅花座」。

廚師在烹煮時一定要戴好口罩、面罩及手套，並設置遮罩避免與客人接觸；顧客入店需實聯制，業者須在明顯處張貼實聯制QR-code；內用需設置隔板及梅花座；餐點改提供個人餐點。

巨城購物中心營運長游欣宜說，解封後第一個周末顧客回流約莫5成，百貨也在主要出入口增設10座防疫通道，不僅以紅外線測量體溫、供應酒精消毒手部、通道還可噴灑二氧化硫噴霧，為顧客消毒全身，讓顧客能更能放心購物。

另外，用餐座位採梅花座間隔方式，並設置隔板，並確保1.5公尺安全防疫距離，降載用餐區容留人數50%，點餐櫃檯定期消毒並提供酒精消毒設備供消費者使用，用餐區亦設置多個感應式消毒設備及洗手專區，方便消費者使用，美食街店家也鼓勵消費多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險，以維護顧客的健康及安全。

徐姓民眾表示，她已兩個月沒有在外用餐，特別選在平日中午來內用。巨城防疫讓人安心，不僅採梅花座，又有防疫隔板，旁邊還有多個洗手台，她也落實個人防疫，吃完飯就趕快戴起口罩。

林智堅訪視美食街防疫措施，用餐區都採梅花座並加裝隔板。圖／新竹市政府提供
林智堅訪視美食街防疫措施，用餐區都採梅花座並加裝隔板。圖／新竹市政府提供

梅花 林智堅

延伸閱讀

長輩預約第2劑霧煞煞 林智堅盼中央開放民政系統通知

射箭／譚雅婷出局遭酸民出征 林智堅跨海視訊相挺

影／竹市125處公園完成清消明重啟 家長：小孩很期待

9成滿意竹市防疫作為 仲夏藝文、生活節將小規模舉辦

相關新聞

竹北市3至6歲幼兒教育補助金 即日起開始發放

新竹縣竹北市公所發放「3至6歲幼兒教育補助金」已實施11年，竹北市公所表示，今年度符合資格者有1萬445人，每名幼兒一年...

中壢大時鐘整建11月回歸 居民盼通道增設雨遮

桃園市中壢區的老地標，第一公有零售市場「大時鐘」預計今年11月完工。有民眾向民代陳情，希望市場旁與民宅間的通道能增設擋雨...

疫情趨緩　林智堅訪視遠東巨城購物中心美食街

全國疫情警戒調降二級並開放內用，新竹市長林智堅今到遠東巨城購物中心了解美食街防疫措施，目前業者降載用餐區容留人數50%、...

租金補貼不無小補 苗栗縣今天起受理申請

苗栗縣政府配合內政部辦理住宅補貼，今天起8月31日受理申請，因應防疫避免群聚，舊戶未表達不同意，將匯入今年申請案，但新申...

苗推休區特色農遊 桃有眷村姓氏展

疫情2級警戒有條件鬆綁旅遊，苗栗縣休閒農業區推出特色農遊，三灣梨鄉休區「仲夏採梨小旅行」及三義雙潭休區「竹林茶席農遊體驗...

青草湖步道展新貌 環湖景色日夜皆美

新竹市青草湖環湖步道啟用63年，步道及周邊欄杆安全設施老舊，經1年改造工程後正式開放，全線約2公里，以生態工法打造無障礙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。