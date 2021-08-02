中壢大時鐘整建11月回歸 居民盼通道增設雨遮

桃園市中壢區的老地標，第一公有零售市場「大時鐘」預計今年11月完工。有民眾向民代陳情，希望市場旁與民宅間的通道能增設擋雨設施。對此，市府經發局表示，將會針對民眾需求研議辦理。新建工程處指出，因涉及原執照的變更，在不耽誤原工期的前提下，將計算建蔽率後研議設置雨遮的方式。

中壢第一公有零售市場是歷史悠久的傳統市場，早期由獅子會捐贈1座高2丈的「大時鐘」鐘塔，是中壢人的共同回憶。市場因年久失修，2到5樓荒廢多年，被公告為危樓，經發局2017年底以總經費6億3670萬元，發包動工改建。

市場即將完工之際，有民眾向立委魯明哲、市議員梁為超、市議員黃敬平陳情，指中壢第一市場旁與民宅間的防火隔間，過去數十年作為民眾往來的便道，希望能增設擋雨設施便利通行。

魯明哲表示，自己過去擔任中壢市長時期，透過防火隔間通行早已成為當地居民的習慣，配合新建的第一市場也應一併整理，以免造成環境髒亂跟治安死角。

梁為超指出，兼顧未來中壢火車站前地下化，便道除應保留之外亦應重新整頓，以免造成「新市場、舊便道」的突兀現象。黃敬平也呼籲市府於防火間格上設計符合法令規範的風雨遮蔽物。

經發局市場科長陳珏寧指出，中壢第一公有零售市場新建工程為地上6層、地下4層建物，透明外觀帷幕設計，呈現新一代大時鐘的意向，規畫1樓為美食街，2、3樓為市場，其餘為市府局處辦公室進駐。