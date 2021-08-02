租金補貼不無小補 苗栗縣今天起受理申請

苗栗縣政府配合內政部辦理住宅補貼，今天起8月31日受理申請，因應防疫避免群聚，舊戶未表達不同意，將匯入今年申請案，但新申請者，僅開放線上、郵寄申請，今年首次不受理現場臨櫃申請，有需求的民眾請注意，不要白跑一趟。

住宅補貼採評點制，具弱勢條件家庭優先獲得補貼，苗栗縣政府計畫辦理租金補貼994戶，第一次828戶、第二次166戶， 分3級按月最高補助3600元、3200元、2000元，自購住宅貸款利息補貼70戶，補貼優惠貸款額度最210萬元內之利息，此外，修繕住宅貸款利息補貼戶數20戶，補貼優惠貸款額度最高80萬元內之利息。

郵寄申請部分，受理期間向縣府工商發展處公用事業科、原住民族事務中心原住民經建課或鄉鎮市公所索取書面申請書，或上內政部營建署「住宅補貼專區」網頁點選辦理項目，下載書面申請書，填妥後租金補貼郵寄至租賃住宅所在地縣、市政府，自購、修繕住宅貸款利息補貼，郵寄至戶籍所在地縣、市政府。線上申請部分，受理期間至上網辦理。

縣府指出，住宅補貼今年第一次取消臨櫃申請，考量部分民眾可能不熟悉申請條件及操作，營建署設置諮詢專線02-77298003，線上申請諮詢專線02-77517887。