聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園竹圍漁港降級首周日爆人潮 排隊採購戶外遊客逾4成
疫情降二級的第一個周日，桃園市大園區竹圍漁港人潮湧現，原本停業2、3個月的海產街多家海鮮餐廳恢復營業，業者認為降載復業，「能做生意就是好事」，前往魚貨中心採購人潮仍較解封前增加四、五成，魚貨直銷中心王姓管理員中午表示，湧入漁港人潮與昨天一樣多，會對採買者進行人流管制。
竹圍漁港打造觀光休閒漁港後，過去假日人潮擁擠，疫情爆發後，人潮冷清，最近疫情稍緩後，漁港就逐漸爆發人潮休閒，降二級解封，人潮大量湧現，桃園區漁會總幹事陳義成說，疫情緩解下，漁港維持防疫作法，魚貨直銷中心二樓餐飲未開放，直銷中心維持人流管制，海產街改徒步區，讓民眾輕鬆在漁港戶外閒逛。
竹圍漁港魚貨直銷中心降二級第一個假日，取消分流、仍實施人流管制，採購新鮮魚貨的人潮很多，入口前大排長龍，許多民眾中午外帶食物，到海邊涼亭、廣場空曠處食用、欣賞海景，魚貨直銷中心王姓管理員說，今天假日人多，現場管制人流數量以不超過300 人原則，希望民眾走出戶外、也要做好防疫。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言