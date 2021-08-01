桃園竹圍漁港降級首周日爆人潮 排隊採購戶外遊客逾4成

疫情降二級的第一個周日，桃園市大園區竹圍漁港人潮湧現，原本停業2、3個月的海產街多家海鮮餐廳恢復營業，業者認為降載復業，「能做生意就是好事」，前往魚貨中心採購人潮仍較解封前增加四、五成，魚貨直銷中心王姓管理員中午表示，湧入漁港人潮與昨天一樣多，會對採買者進行人流管制。

竹圍漁港打造觀光休閒漁港後，過去假日人潮擁擠，疫情爆發後，人潮冷清，最近疫情稍緩後，漁港就逐漸爆發人潮休閒，降二級解封，人潮大量湧現，桃園區漁會總幹事陳義成說，疫情緩解下，漁港維持防疫作法，魚貨直銷中心二樓餐飲未開放，直銷中心維持人流管制，海產街改徒步區，讓民眾輕鬆在漁港戶外閒逛。