快訊

高球／7人加賽爭銅！東奧表現倒吃甘蔗有望奪牌 潘政琮自比麟洋配

金牌概念股？ 這幾檔股票逗趣諧音「戴資穎冠軍」

疫苗意願登記明截止 竹縣籲長者多利用專線協助登記

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第4輪昨接種第2天，新竹縣4000多人報到完成接種。圖／新竹縣政府提供
中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第4輪昨接種第2天，新竹縣4000多人報到完成接種。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今0確診，衛生局表示，18歲以上民眾上網意願登記截止時間是8月2日中午12點以前，新竹縣長者在中央「COVID-19公費疫苗預約平台」上的意願登記比率仍不高，請多加利用縣府專設預約電話03-6571919，或13鄉鎮市同步設置預約專線協助登記。

新竹縣目前累計確診110人，住院治療18人、康復出院81人，死亡為11人。衛生局表示，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第4輪昨接種第2天，新竹縣4000多人報到完成接種，累計2天已有9000多人完成接種，報到率為99.76％。

衛生局也提醒，18歲以上民眾上網意願登記時間只到明天中午12點，請民眾把握機會完成登記，不熟悉電腦和網路操作的長輩也不用擔心，縣府專設的「鄉親疫苗預約服務中心」，與13鄉鎮市戶政事務所共同提供服務。

除上班時間提供協助外，也在假日加開服務，只要打專線03-6571919進來，就會有專人協助完成登記，鄉親個資也絕對保密不外洩，請大家踴躍登記施打疫苗。

新竹縣目前累計確診110人，住院治療18人、康復出院81人，死亡為11人。圖／新竹縣政府提供
新竹縣目前累計確診110人，住院治療18人、康復出院81人，死亡為11人。圖／新竹縣政府提供
縣府專設的「鄉親疫苗預約服務中心」與13鄉鎮市戶政事務所，可協助民眾上網完成登記。圖／新竹縣政府提供
縣府專設的「鄉親疫苗預約服務中心」與13鄉鎮市戶政事務所，可協助民眾上網完成登記。圖／新竹縣政府提供
縣府專設的「鄉親疫苗預約服務中心」與13鄉鎮市戶政事務所，可協助民眾上網完成登記。圖／新竹縣政府提供
縣府專設的「鄉親疫苗預約服務中心」與13鄉鎮市戶政事務所，可協助民眾上網完成登記。圖／新竹縣政府提供

衛生局 新竹 疫苗

延伸閱讀

預約平台批次上傳何時實施？ 陳時中：等地方準備好

香港連續54天「本地清零」 未打疫苗公務員兩周一檢

疫苗口水戰 共和黨挨轟拖累抗疫 民主黨青年接種率低

雇主要求沒打疫苗員工定期檢測新冠 費用誰埋單？

相關新聞

桃園竹圍漁港降級首周日爆人潮 排隊採購戶外遊客逾4成

疫情降二級的第一個周日，桃園市大園區竹圍漁港人潮湧現，原本停業2、3個月的海產街多家海鮮餐廳恢復營業，業者認為降載復業，...

疫情降溫第二級警戒何處去 苗栗推休區特色農遊

新冠肺炎疫情降溫第二級警戒，中央流行疫情指揮中心有條件鬆綁旅遊，苗栗縣休閒農業區推出特色農遊，三灣梨鄉休閒農業區「仲夏採...

欣賞絕美日夜湖景 青草湖環湖步道改造後重開放

新竹市青草湖環湖步道使用多年，步道及周邊欄杆安全設施皆老舊，市府爭取水利署補助，投入1.6億元進行環境改善，經一年改造工...

新竹巨城周邊9月科技執法？ 假的

新竹巨城購物中心周邊車流量大，路段常見闖紅燈、違規停車與違規迴轉等違規態樣，市警局為解決交通亂象，今年新增2處科技執法，...

北埔老街柏油補丁 網批像膏藥

新竹縣北埔老街因疫情人潮銳減，老街連月來成了空城，近日逢疫情降級陸續有遊客重遊老街，但卻見到老街坑坑疤疤，柏油補丁如狗皮...

一場大雨讓林口台地成汪洋 鄭文燦下令專案速處理

桃園昨天下午大雨，龜山區林口、迴龍等地淹水嚴重，引起市長鄭文燦注意，今天在防疫會議特別提出討論，要求水務局專案處理，徹底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。