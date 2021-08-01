疫苗意願登記明截止 竹縣籲長者多利用專線協助登記
新竹縣今0確診，衛生局表示，18歲以上民眾上網意願登記截止時間是8月2日中午12點以前，新竹縣長者在中央「COVID-19公費疫苗預約平台」上的意願登記比率仍不高，請多加利用縣府專設預約電話03-6571919，或13鄉鎮市同步設置預約專線協助登記。
新竹縣目前累計確診110人，住院治療18人、康復出院81人，死亡為11人。衛生局表示，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第4輪昨接種第2天，新竹縣4000多人報到完成接種，累計2天已有9000多人完成接種，報到率為99.76％。
衛生局也提醒，18歲以上民眾上網意願登記時間只到明天中午12點，請民眾把握機會完成登記，不熟悉電腦和網路操作的長輩也不用擔心，縣府專設的「鄉親疫苗預約服務中心」，與13鄉鎮市戶政事務所共同提供服務。
除上班時間提供協助外，也在假日加開服務，只要打專線03-6571919進來，就會有專人協助完成登記，鄉親個資也絕對保密不外洩，請大家踴躍登記施打疫苗。
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