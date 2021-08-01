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疫情降溫第二級警戒何處去 苗栗推休區特色農遊
新冠肺炎疫情降溫第二級警戒，中央流行疫情指揮中心有條件鬆綁旅遊，苗栗縣休閒農業區推出特色農遊，三灣梨鄉休閒農業區「仲夏採梨小旅行」，及三義雙潭休閒農業區「竹林茶席農遊體驗」率先開跑，歡迎民眾不用宅在家，可以到農村享受新鮮空氣。
三灣梨鄉休閒農業區正值高接的產季，「仲夏採梨小旅行」正當時，結合水梨及茶葉，遊程以永和山茶廠東方美人茶導覽，和豐農園體驗採收高接梨的樂趣，中午安排遊客在梨樹下享用餐盒，欣賞音樂表演，下午還有檸檬酸柑茶DIY體驗，有吃、有玩又有拿，詳情電洽0922462080。
此外，三義雙潭休閒農業「竹林茶席農遊體驗」，遊程規畫茶席，並融合香草的元素，遊客可以進入香草園採摘，手作香草花茶，中午竹林茶席及客家麻糬DIY，下午安排天然山泉水咖啡，遠離城市塵囂，報名電洽雙潭休閒農業區037-878916。
縣府指出，疫情第三級警戒超過2個月，許多民眾宅在家，目前放寬旅遊警戒鎮，苗栗特色農遊讓民眾放鬆，提供親子家庭寓教於樂的旅遊體驗，歡迎遊客報名，旅遊時務必配合人流總量管制，並遵守實聯制、戴口罩及配合量測體溫措施，才能玩得盡興又安心。
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