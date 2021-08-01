長者疫苗施打 桃市府建議主動通知與預約制並行

桃園市長鄭文燦今天表示，市府為長者施打疫苗採用主動通知制，和中央的全民預約制不同，各有優點，將與指揮中心溝通，融合雙方優點考慮雙軌並行，提供長輩更方便的接種服務。

鄭文燦在上午召開的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議中表示，桃園市為長者施打疫苗所採用的「主動通知制」，有出席率高、不需預約、減少排隊等優點，雖然和目前「全民預約制」不同，建議中央流行疫情指揮中心可充分溝通與權衡，融合「主動通知制」與「全民預約制」的優點，考慮雙軌制並行。

鄭文燦指出，市府主動通知，主動安排、造冊，可讓不習慣使用數位工具的長者，獲得精準分流、友善服務及充分的接種資訊，這一輪市府還是會用愛心計程車免費接送，市府的疫苗接種服務專員也不限定服務長者，但雙軌制若只透過戶政資料是比較辛苦，如果能使用健保資料，有第一劑的施打名單會更精準，將持續與中央溝通。

鄭文燦說，今天大家都在關注奧運比賽，除了為參加東京奧運羽球女單比賽的戴資穎加油，也別忘了聲援桃園的體操選手李智凱，李智凱是宜蘭人，但在桃園市訓練成長，也請大家幫台灣選手加油。