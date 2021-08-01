快訊

【8/1確診地圖】本土+12例、2境外、增2死 新北市6例最多

北市公布1確診者 松山、大安、信義3區商旅都有其足跡

長者疫苗施打 桃市府建議主動通知與預約制並行

中央社 / 桃園1日電

桃園市長鄭文燦今天表示，市府為長者施打疫苗採用主動通知制，和中央的全民預約制不同，各有優點，將與指揮中心溝通，融合雙方優點考慮雙軌並行，提供長輩更方便的接種服務。

鄭文燦在上午召開的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫專案會議中表示，桃園市為長者施打疫苗所採用的「主動通知制」，有出席率高、不需預約、減少排隊等優點，雖然和目前「全民預約制」不同，建議中央流行疫情指揮中心可充分溝通與權衡，融合「主動通知制」與「全民預約制」的優點，考慮雙軌制並行。

鄭文燦指出，市府主動通知，主動安排、造冊，可讓不習慣使用數位工具的長者，獲得精準分流、友善服務及充分的接種資訊，這一輪市府還是會用愛心計程車免費接送，市府的疫苗接種服務專員也不限定服務長者，但雙軌制若只透過戶政資料是比較辛苦，如果能使用健保資料，有第一劑的施打名單會更精準，將持續與中央溝通。

鄭文燦說，今天大家都在關注奧運比賽，除了為參加東京奧運羽球女單比賽的戴資穎加油，也別忘了聲援桃園的體操選手李智凱，李智凱是宜蘭人，但在桃園市訓練成長，也請大家幫台灣選手加油。

桃園 鄭文燦 東京奧運

延伸閱讀

逆時中 鄭文燦維持雙軌制造冊通知安排

體操／鎖定文字直播 李智凱鞍馬決賽前訓練影片曝光狀況良好

圖表／中華隊1日焦點 羽球戴資穎搶金體操李智凱拚鞍馬獎牌

桃園查複雜疫調 鄭文燦：加發警方衛生局獎勵金

相關新聞

疫情降溫第二級警戒何處去 苗栗推休區特色農遊

新冠肺炎疫情降溫第二級警戒，中央流行疫情指揮中心有條件鬆綁旅遊，苗栗縣休閒農業區推出特色農遊，三灣梨鄉休閒農業區「仲夏採...

欣賞絕美日夜湖景 青草湖環湖步道改造後重開放

新竹市青草湖環湖步道使用多年，步道及周邊欄杆安全設施皆老舊，市府爭取水利署補助，投入1.6億元進行環境改善，經一年改造工...

新竹巨城周邊9月科技執法？ 假的

新竹巨城購物中心周邊車流量大，路段常見闖紅燈、違規停車與違規迴轉等違規態樣，市警局為解決交通亂象，今年新增2處科技執法，...

北埔老街柏油補丁 網批像膏藥

新竹縣北埔老街因疫情人潮銳減，老街連月來成了空城，近日逢疫情降級陸續有遊客重遊老街，但卻見到老街坑坑疤疤，柏油補丁如狗皮...

一場大雨讓林口台地成汪洋 鄭文燦下令專案速處理

桃園昨天下午大雨，龜山區林口、迴龍等地淹水嚴重，引起市長鄭文燦注意，今天在防疫會議特別提出討論，要求水務局專案處理，徹底...

竹市設疫苗專線讓長者來電意願登記第2劑 1天達1300通

為協助長輩接種第2劑，新竹市政府開設疫苗專線安排專人協助，連日來1天進線量最多曾達1300通，有長輩問說「市府會造冊嗎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。