欣賞絕美日夜湖景 青草湖環湖步道改造後重開放

新竹市青草湖環湖步道使用多年，步道及周邊欄杆安全設施皆老舊，市府爭取水利署補助，投入1.6億元進行環境改善，經一年改造工程後正式開放；市長林智堅今開箱，改造後的環湖步道全線約2公里，以生態工法打造無障礙步道，慢跑、散步、娃娃車都能暢行無阻，沿線的高矮燈照明營造光環境，晚上散步也格外浪漫，同步欣賞湖區夜景與星空。

林智堅說，青草湖風景區擁有豐富的自然景觀資源，過去缺乏系統規畫與串聯，硬體設施年久失修，造成友善行人空間不足、無障礙設施不完善、水岸邊界與鋪面生硬、植栽雜亂及部分區域陰暗潮溼等問題。

市府積極活化青草湖，爭取水利署「全國水環境改善計劃」補助，投入1.6億元進行青草湖水岸環境改善，這也是青草湖啟用63年來最大改造。去年5月開工，目前已完成清淤與邊坡修復，讓青草湖發揮治洪最大效益，並開放環湖步道供民眾使用。

工務處表示，環湖步道使用多年，這次工程減少原有階梯步道，提供更順暢寬敞的人行步道，增加臨水綠帶，以無障礙步道串連各活動及休憩區域，並設置親水平台，整體照明重新設置，在夜間開啟不同氛圍。

環湖步道周邊臨山、臨湖，生態資源豐富，是許多動物棲息空間，未來可發展休閒與生態教育旅遊，因此設計團隊在規畫與施作時間都盡量符合生態迴避、縮小、減輕、補償4項策略，避免擾動破壞周邊生態及動物，盼透過不同空間規劃及對生態的尊重態度，打造全新青草湖活動體驗。