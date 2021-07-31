一場大雨讓林口台地成汪洋 鄭文燦下令專案速處理

桃園昨天下午大雨，龜山區林口、迴龍等地淹水嚴重，引起市長鄭文燦注意，今天在防疫會議特別提出討論，要求水務局專案處理，徹底解決問題，「務必在最快的時間內完成」。

桃園龜山昨天一場豪雨，排水系統宣洩不及，機捷A8站、長庚醫院附近街道汪洋一片，連瓦斯桶都被沖出漂在馬路上，居民苦不堪言，市議員陳雅倫也表示龜山位於林口台地，理應不該淹水，呼籲市府重視問題。

鄭文燦今天在防疫會議特別提出龜山淹水一事，並指示水務局專案處理，盡快打通文化一路到文明路的排水系統，若缺經費，也可動用災害預備金，「務必在最快的時間內完成」。另外，他也指示環保局加強淹水後的環境復原工作。

水務局長劉振宇表示，文化一路昨天下午時雨量高達83.5毫米，超過原本排水系統的最大乘載量，導致淹水情況發生，已有相關解決方案，也在施作中，不過工程尚餘20公尺未完成，最快會在一個禮拜內打通。

環保局呂理德表示，龜山地區因為淹水，部分路段排水箱涵和水溝髒亂，清潔隊今天上午已出動3部掃街車、20人清潔環境，目前大致都清潔完畢。