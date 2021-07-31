桃園查複雜疫調 鄭文燦：加發警方衛生局獎勵金

桃園市長鄭文燦今天表示，針對每起複雜確診案件的疫調，將各發1萬元獎勵金給桃園市警察局、衛生局；桃園第1到3類對象及孕婦的莫德納疫苗第2劑，衛生所預約系統8月3日上線。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增11例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例、1例境外移入，桃園市零確診。

桃園市政府表示，桃園市已連續2天零確診個案，目前累計確診案例914人、居家隔離人數268人。

鄭文燦下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時指出，針對每起複雜確診案件的疫調，將另外發出新台幣2萬元的獎勵金，1萬給桃園市政府警察局、1萬給桃園市政府衛生局；目前複雜案件共有約192件，會各核發相關單位約200多萬元的獎勵金。

桃園市政府表示，疫調是基本工作，因此不論案情簡單或複雜，桃園市過去都沒有發放獎金。

鄭文燦說，今天是桃園市COVID-19疫苗第4輪預約接種首日，預約人數為3萬3160人，接種人數為3萬2688人次，施打率98.9%。

鄭文燦表示，桃園市第1到3類對象及孕婦的莫德納（Moderna）疫苗第2劑預約部分，8月3日起可向市內11家責任醫院、3家婦產科醫院及13區衛生所預約；衛生所預約部分，會開放預約系統，預計在8月3日上午10時上線、開放預約。

桃園市政府另補充28日的個案15724足跡，在7月22日去過雲芝海汽車旅館；曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。