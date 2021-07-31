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徐受榮、羅美峰獲竹縣模範父親 為家庭全心付出成表率

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
模範父親徐受榮個性樂觀，與一家人住在同屋簷下和樂融融。圖／縣府提供
模範父親徐受榮個性樂觀，與一家人住在同屋簷下和樂融融。圖／縣府提供

新竹縣今年共選出16名模範父親，其中家住新豐鄉的徐受榮以及湖口鄉羅美峰，都因為全心全意為家庭付出，堪為表率而獲獎，縣長楊文科分別登門拜訪，並致贈「忠孝傳家」木匾、大同電鍋及縣徽琉璃獎座，也祝賀獲獎父親，父親節快樂。

80歲的徐受榮是農家子弟，從小生長於新豐鄉上坑村，高農畢業後便服務於桃園農田水利會至滿40年退休，與妻子育有1女2子，退休後則陪同妻子經營精品服飾，間暇之餘還擔任徐氏相關協會及中崙三元宮顧問等工作。

徐受榮獲獎後只謙虛表示，很幸運能獲模範父親獎項，他在職場上從基層做起，白手起家，感謝長官賞識讓他晉升幹部，一路做到退休，對於子女教導方式，要求他們不必考到100分，只要80分就可以了，可是做人一定要安分、腳踏實地，他就很高興。

不過他的女兒徐安榆就說，爸爸的名言是「榮譽是金錢買不到的，所以我們追求自身的榮譽，優於一切。」；因此父親教導她品德教育很重要，也一再交代他們為人子女要品行剛正。

另位獲獎的羅美峰（80歲）年輕時曾在幾家科技公司任職主管，工作數十年如一日卻非常認真，退休後也樂於助人，生活簡樸、勤儉持家，愛妻愛子且與鄰居和睦相處的他，更擔任和興村社區團體的工作幹部。

羅美峰的大兒子羅世穎表示，爸爸個性非常老實，待人忠厚，所以不管是工作同仁及鄰居等都相當喜歡他，兒子都覺得相當光榮，永遠都叫子女要做人實在，認真做每一件事，他是大家很好的榜樣，爸爸退休後也參加很多社團，也運用自身財務專長，協助社團管理財務方面，為社團盡一份心力。

模範父親羅美峰一家人父慈子孝、和樂融融，是社區中令人羨慕的幸福家庭。圖／縣府提供
模範父親羅美峰一家人父慈子孝、和樂融融，是社區中令人羨慕的幸福家庭。圖／縣府提供

農田水利會 桃園

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