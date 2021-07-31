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大溪老街整修施工惹民怨 議員會勘要求改善反被指施壓
桃園市大溪和平老街立面為紀念建築，文化局今年整修老街立面和牌樓等建築，目前還在施工，不過住家抱怨還沒完工，下雨天雨水會從建築立面流入騎樓，另外騎樓的電線也露在外面，住家和遊客看了擔心漏電，連帶生意也受影響。市議員陳治文表示，接到民眾反映以後昨天到現場會勘，發現確實有民眾說的情形問題多。
文化局前天會勘時表示會請包商改善，不過隔天市政府傳出民意代表向包商施壓，陳治文覺得不可思議，民代接到民眾陳情辦會勘職責所在，文化局不認真監工，好像老街住家、商店漏水是應該的，今天下午一場大雨，大溪和平老街又出現漏水問題，住家、店家怎麼受得了。
陳治文指出，文化局對漏水的解釋為新的排管還沒完成，舊管排水受影響才會出現屋裡漏水的情形，既然知道問題所在，為什麼當初不利用枯水期趕工，新管完成前，原來的排水管仍維持順暢。另外，騎樓的電線凌亂也是事實，下雨天讓人覺得會漏電，眼見疫情警戒降級遊客回籠，老街鷹架和騎樓的電線影響美觀和生意，陳治文表示昨天的會勘里長、住戶代表都在，包商如果做得好，文化局又能認真監督何必要辦會勘？結果辦會勘被指為施壓，簡直是本末倒置。
文化局表示，水會從立面流入騎樓，是因為新做的排水「天溝」沒完成，施工期又碰上較多雨天的緣故，已經加快完成中。至於騎樓的電線也會在收線槽完成後集中，使騎樓保持美觀。文化局說明目前老街是中段建築立面施工，會在最近幾天撤掉鷹架方便店家、遊客進出，也會要求包商做好工地管理。
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