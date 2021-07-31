疫情降級逢雨天 桃園永安漁港、小人國遊客興致不減

防疫降級後第一個假日，桃園市上午大晴天，接近中午的時候地區開始下雨。南桃園新屋區永安漁港觀光漁市早上就出現人潮，小人國主題樂園上午營業的時候雖然碰上下雨，但是遊客興致不減，表示很久沒有一起出來輕旅遊，尤其是主題樂園，今天能夠全家一起到遊樂場館玩，覺得是很奢侈的享受，因為太久沒有看見小朋友享受這種氣氛了。

北桃園預計中午過後，大溪老街也會有不少遊客，不過店家擔心連日午後大雨，可能會澆熄遊客出門興致，希望天公作美雨不要下太大，不然會把大家嚇得不敢出門。

中壢區漁會總幹事黃德汶說，永安漁港一直是熱門的旅遊景點，疫情三級警戒的時候，到觀光魚市買生鮮、乾貨的遊客本來就不少，現在疫情警戒降級，漁港上午很明顯，湧入的車輛比先前假日多，逛觀光魚市的遊客也增加約3成，不過熱食、現炒的用餐區因為要做到分食有困難，所以還是沒有開放遊客室內用餐，看看8月9日中央流行疫情指揮中心會不會再放寬室內用餐的限制，到時候會再擬訂對應措施。

桃園市小人國主題樂園昨天起連續兩周開放周五、六、日營業，不用預約而且採優惠票價，幼童、博愛票420元，成人和學生、學童票550元相當划算，業者實測如果從國道3號新開闢的龍潭區高原交流道下，到小人國只要60秒。8月9日以後視政府公布最新疫情狀況，再研議是否是否會調整營業，決定後會在官網、粉團公布。

小人國表示，不少遊客都安排今天起兩天假日出門輕旅遊，詢問小人國營業熱度高，最新的營業措施已經上網，園區防疫仍不鬆懈，要讓遊客在防疫規範下FUN心吃喝玩樂玩，防疫措施包括實聯制、量額溫、戴口罩，寬敞場域可以劃出10倍以上安全社交距離。