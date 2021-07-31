確診婦康復後焦慮「不敢抱孩子」 竹市府啟動疫後關懷

今年年中本土疫情升溫，新竹市累計40名確診個案，為北台灣最少，目前已有37人解隔出院，雖經追蹤身體恢復狀況都良好，但部分出現失眠、焦慮的狀態，有婦人「在家也戴緊口罩、不敢抱孩子」，市長林智堅今說，市府持續運作疫後關懷計畫，自己近日逐一致電確診者關心癒後狀況，也盼社會大眾不要歧視，應給予更多關懷支持。

新竹市政府指出，40名確診者仍有3名確診者住院治療，已9成2解除隔離出院，新竹市成立的疫調小組持續啟動疫後關懷計畫，確診個案在康復返家後，仍定期追蹤、關懷個案後續身心狀況，經聯繫後，多數康復的確診者已經回復正常生活。

林智堅透露，1名確診的年輕媽媽跟他說，雖然身體恢復狀況良好，但「真的會有陰影」，出現失眠、焦慮等心理狀況，很擔憂家人外出受感染，連孩子都不敢抱，自己身為3個孩子的爸，很理解她的心情，會害怕把病毒傳染給愛的人，他鼓勵這名媽媽應尋求專業協助，並責成衛生局協助媒合心理衛生醫療資源、持續協助。

還有1名18歲男學生因母親在北部醫院住院就診，他北上陪病也遭同房病人感染而確診，林智堅說，男學生家中尚有就學中的弟弟，該名少年又適逢大學指考，他也特別關心其身心狀況，電話那頭，18歲男孩展現超齡的成熟與堅強，自己則鼓勵他，有任何需求「我們都在」，隨時可向市府聯絡尋求協助。

衛生局指出，此次新冠肺炎確診者出院後，雖已無陽性反應，但仍可能有疲勞、呼吸困難、味嗅覺異常、焦慮、久咳等症狀，加上社會大眾對於疾病可能歧視與不友善，返家或返回職場後，易遭致壓力，衛生局將定期追蹤轄內確診者狀況，也請確診者持續注意自己是否有身體不適、長期情緒困擾，有需要請儘速就醫。