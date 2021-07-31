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田馥甄外公獲新竹模範父親 百歲高齡還能到廟裡當志工
藝人Hebe田馥甄的外公宋增土，榮獲今年新竹縣模範父親，縣長楊文科日前前往祝賀，並頒贈匾額，高齡100歲的宋增土也難掩歡喜，還表示自己身體硬朗，會繼續到廟裡當志工以及區社區協會跳舞，更對子孫們優秀的表現感到欣慰，尤其以外孫女田馥甄為傲。
宋增土出身農村，自幼家教甚嚴，日治時期國校畢業，隨後考上鐵道局，但無奈家中農田需要人手，他便毅然辭去公職照顧家庭，育有6子3女，更因為農村生活清苦，因此鼓勵子孫勤奮讀書，也讓子孫出了至少10位碩士。
雖然已經高齡100歲，但宋增土在獲獎後也驕傲地說，現在他還可以自己騎摩托車，定期到地方寺廟擔任志工；而不少鄰里也說，宋老先生十分熱心公益，早年就擔任當地瑞興社區老人會長多年，經常辦理活動，處理公眾事務帳目清楚，為人敬佩，讓老人會成員生氣蓬勃。
宋增土生活起居均自理，就是不願麻煩子女，常在自家花園除草、澆花，每天早上摘取自種咖啡豆剝皮、日曬等工作，還會利用閒暇時間參與協會老人活力舞蹈，還多次參加全國競賽獲得績優成績。
宋增土說，雖然耕作農田一輩子，但他鼓勵子孫們勤奮讀書，他也很驕傲培養出1名工學博士的兒子，這名兒子也被邀請擔任機務處長，替台鐵局穩定普悠瑪號事故後續問題，家中子孫也大多擁有大學學士以上學歷，其中外孫女田馥甄更是家喻戶曉的明星，讓做外公的他與有榮焉。
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