苗栗縣宣布8月2、9日兩天辦理補教人員專案 免費快篩

7月27日至8月9日國內疫情警戒標準調降至第二級，各補習班可在有條件情況下復課，苗栗縣政府考量實務需求及部分人員未施打疫苗，8月2日、9日上午8點半起將同時在大千醫院、竹南科學園區活動中心辦理補教人員專案免費快篩服務，希望讓補教業者及家長更放心。

苗栗縣政府教育處指出，依教育部短期補習班因應COVID-19 防疫管理指引，補習班教職員未施打疫苗或施打疫苗未達14日者，第一次入班服務前應提供 3 日內自費抗原快篩或 PCR 檢驗陰性證明，且每 3至7 日定期進行1次自費快篩或PCR檢驗。但考量補習班實務需求，並兼顧防疫管理及民眾健康安全，縣長徐耀昌特別協請大千醫院及為恭醫院，專案免費提供補教人員快篩服務，讓補教人員不用自費購買試劑，同時透過醫院專業篩檢，能讓補教業者及家長更放心。