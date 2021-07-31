降級首周末竹圍漁港買氣僅4成 攤商：最大單還沒回來

疫情警戒降為二級的第一個周末，桃園市竹圍漁港人潮恢復疫情爆發前的5成，魚貨買氣也不錯，但攤商坦言生意還沒有恢復以往的一半，直言「最大單的客人還沒回來」。

竹圍漁港是桃園北部重要漁貨集散地，疫情爆發前，每逢假日必定人潮擁擠，車停車一位難求，但疫情爆發後，每天都鬧空城計，直到近日微解封、管制降級陸續實施，人潮才慢慢回流。桃園市議員徐其萬觀察，今天人潮約有以往的4、5成，希望會越來越好。

竹圍漁港暢貨中心因實施人流管制，入口處上午10時就出現排隊人潮，民眾普遍10到15分鐘就能入場，但隨著時間接近中午，採買民眾越來越多，等待時間也拉長到半小時至40分鐘，不少民眾在豔陽下搧風喊熱。對此，徐其萬建議漁會搭設棚架，漁會也在第一時間做規劃。

桃園市長鄭文燦今天上午視察接種站，中午11時許到竹圍漁港視察人流，對暢貨中心動線規劃及人流管制給予肯定，也為攤商加油打氣。

攤商孫小姐表示，今天人潮比三級管制期間好很多，買氣也有比較好，生意大概恢復3、4成，但希望會更好。

攤商李小姐說，人潮雖然慢慢恢復，但生意恢復速度沒有人超快，因為最大的客人還沒有回來。