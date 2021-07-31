快訊

婦聯會捍衛美齡樓成最大釘子戶 4大法律戰場「這仗非打不可」

網球／最後一次選手身分搭機留給長榮 盧彥勳分享機長暖心廣播

降級首周末竹圍漁港買氣僅4成 攤商：最大單還沒回來

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
疫情降為二級管制，桃園市竹圍漁港出現不少民眾採買魚貨，攤商表示生意約恢復以往全盛時期的4成。記者陳俊智/攝影
疫情降為二級管制，桃園市竹圍漁港出現不少民眾採買魚貨，攤商表示生意約恢復以往全盛時期的4成。記者陳俊智/攝影

疫情警戒降為二級的第一個周末，桃園市竹圍漁港人潮恢復疫情爆發前的5成，魚貨買氣也不錯，但攤商坦言生意還沒有恢復以往的一半，直言「最大單的客人還沒回來」。

竹圍漁港是桃園北部重要漁貨集散地，疫情爆發前，每逢假日必定人潮擁擠，車停車一位難求，但疫情爆發後，每天都鬧空城計，直到近日微解封、管制降級陸續實施，人潮才慢慢回流。桃園市議員徐其萬觀察，今天人潮約有以往的4、5成，希望會越來越好。

竹圍漁港暢貨中心因實施人流管制，入口處上午10時就出現排隊人潮，民眾普遍10到15分鐘就能入場，但隨著時間接近中午，採買民眾越來越多，等待時間也拉長到半小時至40分鐘，不少民眾在豔陽下搧風喊熱。對此，徐其萬建議漁會搭設棚架，漁會也在第一時間做規劃。

桃園市長鄭文燦今天上午視察接種站，中午11時許到竹圍漁港視察人流，對暢貨中心動線規劃及人流管制給予肯定，也為攤商加油打氣。

攤商孫小姐表示，今天人潮比三級管制期間好很多，買氣也有比較好，生意大概恢復3、4成，但希望會更好。

攤商李小姐說，人潮雖然慢慢恢復，但生意恢復速度沒有人超快，因為最大的客人還沒有回來。

攤商指出，目前採買客群多半是家庭，採買的數量有限，而餐廳業者因為疫情無法辦大型宴席，少了供應宴席魚貨和高價魚貨的大單，生意還是跟以往相比，還是有差。

桃園市長鄭文燦（左3）到竹圍漁港暢貨中心關心攤商生意和人流管制情形。記者陳俊智/攝影
桃園市長鄭文燦（左3）到竹圍漁港暢貨中心關心攤商生意和人流管制情形。記者陳俊智/攝影
疫情降為二級管制，桃園市竹圍漁港出現不少民眾採買魚貨，攤商表示生意約恢復以往全盛時期的4成。記者陳俊智/攝影
疫情降為二級管制，桃園市竹圍漁港出現不少民眾採買魚貨，攤商表示生意約恢復以往全盛時期的4成。記者陳俊智/攝影
疫情降為二級管制，桃園市竹圍漁港出現不少民眾排隊採買魚貨，攤商表示生意約恢復以往全盛時期的4成。記者陳俊智/攝影
疫情降為二級管制，桃園市竹圍漁港出現不少民眾排隊採買魚貨，攤商表示生意約恢復以往全盛時期的4成。記者陳俊智/攝影

疫情 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

防疫警戒降級的第一個假日人潮沒回來　員林攤販叫苦

影／防疫降級中捷乘客回流 盧秀燕：昨天搭乘再破萬人

降級出遊卻見柏油補丁如狗皮膏藥 網轟：北埔老街毀了

新竹漁港假日現採買人潮 「大棚架」網美市集8月中開幕

相關新聞

確診婦康復後焦慮「不敢抱孩子」 竹市府啟動疫後關懷

今年年中本土疫情升溫，新竹市累計40名確診個案，為北台灣最少，目前已有37人解隔出院，雖經追蹤身體恢復狀況都良好，但部分...

田馥甄外公獲新竹模範父親 百歲高齡還能到廟裡當志工

藝人Hebe田馥甄的外公宋增土，榮獲今年新竹縣模範父親，縣長楊文科日前前往祝賀，並頒贈匾額，高齡100歲的宋增土也難掩歡...

苗栗縣宣布8月2、9日兩天辦理補教人員專案 免費快篩

7月27日至8月9日國內疫情警戒標準調降至第二級，各補習班可在有條件情況下復課，苗栗縣政府考量實務需求及部分人員未施打疫...

降級首周末竹圍漁港買氣僅4成 攤商：最大單還沒回來

疫情警戒降為二級的第一個周末，桃園市竹圍漁港人潮恢復疫情爆發前的5成，魚貨買氣也不錯，但攤商坦言生意還沒有恢復以往的一半...

降級出遊卻見柏油補丁如狗皮膏藥 網轟：北埔老街毀了

新竹縣北埔老街因正施作電纜地下化工程，使得老街原本古色古香的磚石鋪面，暫時以柏油鋪面覆蓋開挖的管線溝槽，不過近期降級就有...

新竹假日花市今重啟營運 市府禁邊走邊吃

新竹公園假日市集（花市）因應疫情停業多時，因應疫情警戒降級，市長林智堅今天宣布，假日花市今天重啟，現場採出入口管制、落實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。