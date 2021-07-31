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降級出遊卻見柏油補丁如狗皮膏藥 網轟：北埔老街毀了

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
網友發文稱北埔老街地板遭摧殘，公所允諾盡快完成工程。記者巫鴻瑋／翻攝
網友發文稱北埔老街地板遭摧殘，公所允諾盡快完成工程。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣北埔老街因正施作電纜地下化工程，使得老街原本古色古香的磚石鋪面，暫時以柏油鋪面覆蓋開挖的管線溝槽，不過近期降級就有民眾重遊老街，卻只見到老街坑坑疤疤，柏油補丁如狗皮膏藥般，發文直呼「北埔老街毀了」、「整個就是毀容」。

鄉公所澄清，因為目前電纜地下化工程尚未完成，地下管線分屬多個不同單位，遊客所看到的是高壓電纜下地施工暫時性的鋪面，後續還有弱電系統管線下地及整合作業，以及天然氣、台電等施工單位要配合，才會暫時以柏油回填。

不過因為施工臨時鋪面實在太醜，惹來不少網友批評是「台灣特色」，還有網友表示台灣許多老街都不重視整體視覺規畫，就算磚石鋪面鋪得再漂亮，光雜亂的招牌、配色，就已經扼殺老街景觀，還有網友質疑為何一挖再挖，是否圖利廠商。

公所解釋，因為電纜地下化工程分期施工，第1期工程已經在今年4月上旬完工，而目前正在進行第2期施工，施工範圍主要位於北埔街及廟前街，公所也已趁這次工程將多年未整修的老街磚石路面進行整體規畫，未來完工後就能重現老街古樸街景，以及乾淨的天際線。

廟前街可見地面出現長條形柏油鋪面，遭網友批評如狗皮膏藥。記者巫鴻瑋／攝影
廟前街可見地面出現長條形柏油鋪面，遭網友批評如狗皮膏藥。記者巫鴻瑋／攝影

老街 北埔

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