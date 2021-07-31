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新竹假日花市今重啟營運 市府禁邊走邊吃

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹假日花市今天將重啟營運，市府要求落實防疫措施。圖/新竹市政府提供
新竹假日花市今天將重啟營運，市府要求落實防疫措施。圖/新竹市政府提供

新竹公園假日市集（花市）因應疫情停業多時，因應疫情警戒降級，市長林智堅今天宣布，假日花市今天重啟，現場採出入口管制、落實實聯制、入內量體溫、人流控管、禁止邊走邊吃、僅供外帶，籲請民眾配合。攤商也要全程戴口罩，更禁止擺設桌椅不提供內用，也禁止提供試吃。

林智堅說，竹市5月15日進入準三級防疫警戒，新竹公園假日市集（花市）即自主停業，隨著疫情趨緩，7月27日全國疫情警戒調降二級，市府日前邀集新竹市農會、新竹市園藝學會、駿豐行等營運廠商單位，共同研擬降級後營業的防疫措施。

產發處指出，今天中午後市集將恢復運作，為確保人流控管，假日市集（花市）採出入口管制，僅開放公園路入口、食品路入口，與旁邊停車場2座電梯等4處，做為進出管制點。民眾凡入內均需全程戴口罩、進行實聯制掃碼、量額溫及手部消毒。

市府也要求所有攤商戴口罩，飲食攤商僅限外帶，禁止擺設桌椅、禁止試吃或讓民眾邊走邊吃，並須做好環境清潔及衛生管理。若人潮眾多時，業者將隨時進行動態人流管制，及宣導防疫事宜，呼籲民眾保持安全社交距離，共同守護市民健康與安全。

新竹假日花市今天將重啟營運，市府要求落實防疫措施。圖/新竹市政府提供
新竹假日花市今天將重啟營運，市府要求落實防疫措施。圖/新竹市政府提供

疫情 新竹 口罩

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